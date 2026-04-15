Madagascar: Concert de Guitare - Teta et Chrysanto à voir à l'IFM

Un rendez-vous à ne pas rater. Un concert nocturne au cœur du Sud est prévu ce vendredi 17 avril à l'Institut français d'Analakely. Une parenthèse sur les guitares de Madagascar, posée par Teta et Chrysanto, résonnera dans la salle Albert Camus de l'IFM.

Ce vendredi, à 19h, la scène dévoilera deux figures majeures du patrimoine musical malgache dans un concert aux sonorités du Grand Sud. À 5 000 ariary l'entrée, cet événement s'inscrit pleinement dans la saison culturelle de l'IFM « De mémoire et d'avenir », portée par des artistes qui réinventent avec sensibilité et audace.

D'une part, le maître du tsapiky, Teta, jouera les rythmes ternaires et rapides de ce patrimoine culturel. D'autre part, l'artiste Chrysanto, pilier de la guitare antandroy, fera vibrer le Rodoringa pour en révéler toute la richesse rythmique et mélodique. Actuellement en pleine préparation d'un nouvel album et d'une tournée internationale, ils poursuivent leur engagement en tant qu'ambassadeurs des musiques malgaches sur les scènes du monde.

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Le 10 décembre 2025, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a inscrit le tsapiky au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La reconnaissance de l'unicité de ce style musical traditionnel du Sud-Ouest malgache s'accompagne de l'espoir de sa transmission aux générations futures.

Accompagnés de Kirasoa et de leurs musiciens, Teta et Chrysanto invitent le public à découvrir une richesse musicale rare, entre tradition, virtuosité et ouverture contemporaine.