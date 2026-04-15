Madagascar: Spectacle solidaire - Une vingtaine d'humoristes se mobilisent pour Honorat

Une vingtaine d'humoristes s'unissent ce vendredi à Havoria Anosy pour apporter leur soutien à Honorat, toujours hospitalisé.

Un éclat de rire pour raviver l'espoir : c'est l'esprit du spectacle solidaire intitulé « Tsiky ray fanantenana iray ho an'i Honorat», prévu ce vendredi 17 avril à Havoria Anosy. Sur scène, une vingtaine d'humoristes malgaches, tous compatriotes de l'artiste, se réuniront pour une cause commune : soutenir Honorat, actuellement encore souffrant à l'hôpital.

Parmi les humoristes attendus figurent notamment Rajao, Pastera, Raytra, Godar, Dadavy, ainsi que plusieurs autres figures de la scène humoristique. Le spectacle débutera à 19 heures pour une durée d'environ deux heures. Chaque artiste disposera de sept minutes pour se produire, sans thème imposé, dans un format libre et dynamique proche des shows habituels, favorisant la spontanéité et la proximité avec le public.

Au-delà de la scène, la mobilisation se poursuivra après le spectacle avec une animation organisée par la RDJ à La City, toujours dans l'objectif de renforcer l'élan de solidarité en faveur de Honorat.

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Si la prise en charge médicale du patient est désormais assurée, notamment grâce au soutien de l'État, qui a déjà débloqué des fonds, des difficultés subsistent. Le principal défi concerne actuellement son transfert par voie aérienne. En raison de son état, Honorat nécessite des conditions spécifiques : il doit voyager allongé, être accompagné d'un médecin et bénéficier d'un confort adapté, autant d'exigences qui compliquent encore les démarches.

Par ailleurs, malgré les nombreuses actions de sensibilisation et les élans de solidarité déjà engagés, les ressources financières nécessaires à sa prise en charge à l'étranger restent insuffisantes. Les appels à la mobilisation continuent donc, dans l'espoir de réunir les moyens indispensables pour assurer la suite de son traitement.

À travers ce spectacle, les humoristes entendent ainsi transformer leur art en acte de solidarité, offrant au public un moment de partage tout en contribuant à une cause urgente.