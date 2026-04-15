Ile Maurice: Jean-Frédéric Bégué - «Ma mission est double - Protéger les plus vulnérables et éduquer la nouvelle génération»

interview

Jean-Frédéric Bégué a 20 ans et une ambition chevillée au corps : faire bouger les lignes à Rodrigues. Ancien élève du collège Ananias André (Le Chou) et lauréat d'une bourse d'études, il s'apprête à entamer des études de droit à l'université de Maurice en août prochain.

Mais son parcours ne s'arrête pas aux bancs de l'école. Véritable pilier de Dis-Moi, il a porté la voix des jeunes des Seychelles jusqu'à La Réunion. Aujourd'hui, celui qui est devenu ambassadeur jeunesse pour l'océan Indien se confie sur son combat pour les droits humains et son désir profond de sensibiliser la nouvelle génération rodriguaise. Nous l'avons rencontré pour faire le point sur son parcours et ses projets.

Quel a été votre parcours jusqu'ici et comment est née cette fibre pour le social et les droits humains ?

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Mon parcours est marqué par l'engagement citoyen depuis mon plus jeune âge. Dès mes 13 ans, j'ai fait mes armes sur le terrain comme leader de jeunesse, puis au sein du Conseil régional de la jeunesse de Rodrigues. Ma fibre pour les droits humains s'est cristallisée lors de ma participation au Parlement national des jeunes et au Sommet national de la jeunesse. En écoutant les débats, j'ai compris que pour devenir l'avocat que je rêve d'être, je devais d'abord maîtriser ces droits fondamentaux.

Aujourd'hui, ma mission est double : protéger les plus vulnérables et éduquer la nouvelle génération rodriguaise. Je veux sensibiliser les jeunes Rodriguais à leurs droits pour qu'ensemble, nous fassions de notre île un meilleur endroit où vivre. Je suis convaincu que c'est par la connaissance de nos droits que nous transformerons positivement Rodrigues.

Comment avez-vous entendu parler de Dis-Moi pour la première fois ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de franchir la porte et de vous impliquer ?

J'ai rejoint Dis-Moi en 2022, pendant mon année de School Certificate. C'est un ami qui m'a suggéré de rejoindre le club de l'école et je me suis dit : «Pourquoi pas ?» Très vite, les opportunités se sont enchaînées. En 2023, je suis parti aux Seychelles pour le Conseil écologique. Ça a été un vrai déclic : j'ai adoré l'ambiance, les activités et surtout les séances de plaidoyer. C'est là que j'ai compris l'impact qu'on pouvait avoir.

Ensuite, Dis-Moi m'a permis de partir en stage à La Réunion en 2025, à Plaine-des-Palmistes. Je suis resté là-bas huit mois comme animateur et formateur en droits humains. Mon job, c'était d'aider les enfants à développer leurs compétences psychosociales à travers des jeux de société. Cette expérience de terrain m'a énormément appris et a confirmé mon envie d'aller encore plus loin.

Quel est votre titre actuel au sein de Dis-Moi et en quoi consiste votre mission au quotidien ?

Actuellement, je porte deux casquettes. À l'échelle locale, je suis coordinateur jeunesse pour Dis-Moi Rodrigues. Ma mission consiste à organiser des activités avec les jeunes et à les former aux droits humains pour qu'ils deviennent des citoyens engagés.

En même temps, je suis ambassadeur jeunesse de l'océan Indien pour l'organisation. À ce titre, je représente les jeunes des autres îles, comme les Seychelles, Madagascar, les Comores et La Réunion. Mon rôle est de créer un lien solide entre nous, de mettre en place des plateformes d'échange pour que nous puissions discuter de nos problématiques communes, et de faire le pont entre la jeunesse et le secrétariat régional de Dis-Moi.

Vous avez obtenu une bourse d'études. Pouvez-vous nous expliquer ce que cette opportunité représente pour vous ?

J'ai obtenu la bourse d'études à travers le HSC Professional en tant que Best Performing Boy pour Rodrigues. C'est une bourse offerte par l'Assemblée régionale de Rodrigues et cela va me permettre de partir à Maurice en août pour entamer mes études de droit (LLB).

Pour moi, cette bourse est bien plus qu'une aide financière : c'est la récompense de mes efforts et surtout le moyen concret de réaliser mon rêve de devenir avocat. Cela me donne les outils nécessaires pour revenir plus tard et servir mon île avec encore plus de compétences.

Avec des clubs dans les huit collèges de l'île, vous avez un pied partout. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement avec tous ces jeunes au quotidien ?

On essaie surtout de les pousser à devenir acteurs de leur propre changement. On organise des campagnes de sensibilisation, des marches pour l'environnement ou des opérations de nettoyage, par exemple sur les plages. On s'occupe aussi du côté solidaire en faisant des dons à ceux qui en ont besoin. Tout notre travail s'appuie sur les objectifs de développement durable, mais on l'adapte toujours à la réalité de Rodrigues.

Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille main dans la main avec la Commission de la jeunesse et des sports, ainsi qu'avec d'autres organisations non gouvernementales locales. Lors de nos débats ou tables rondes, on incite vraiment les élèves à prendre les devants. Le but, c'est que ce soit eux qui organisent les activités et apprennent à former les autres sur les droits humains, en gardant toujours un oeil sur ce qui se passe ici, chez nous.

Au-delà de votre engagement actuel, quels sont vos projets de vie ? Où vous voyez-vous dans quelques années ?

Dans quelques années, je me vois d'abord terminer mes études et passer le barreau pour devenir un bon avocat. Mon but est vraiment de mettre mes compétences au service des Rodriguais qui en ont besoin. Je compte d'ailleurs continuer à soutenir Dis-Moi en offrant des conseils pro bono à ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre.

À plus long terme, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice pour mon île et, pourquoi pas, entrer un jour en politique pour faire bouger les choses à une plus grande échelle.

Qu'auriez-vous envie de dire à un jeune qui hésite encore à rejoindre l'aventure Dis-Moi ?

Je lui dirais de ne pas hésiter une seconde, car c'est une école de la vie. On y apprend énormément, mais il faut le faire avec le coeur. Rejoindre Dis-Moi, c'est apprendre à aimer la justice et à prendre goût à la défense des droits des autres. C'est une chance de ne plus être spectateur et de commencer, à son échelle, à protéger les membres de notre communauté qui sont les plus fragiles.