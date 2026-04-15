Madagascar: Palais des sports - Samoëla fête 30 ans de succès ininterrompu

Prévu le 3 mai au Palais des sports Mahamasina, le spectacle retracera en quatre heures les grandes étapes du parcours de Samoëla.

Un rendez-vous attendu et chargé de sens : Samoëla s'apprête à marquer ses 30 ans de carrière avec un spectacle d'envergure prévu le 3 mai au Palais des sports Mahamasina. Organisé par SR Event, ce spectacle s'inscrit dans la continuité d'une célébration entamée l'année dernière et qui se poursuit cette année avec un événement majeur.

Pensé comme une grande fresque musicale, le show durera plus de quatre heures et sera structuré en deux parties. Samoëla y revisitera l'ensemble de son parcours à travers un best of tiré de ses 12 albums, avec l'ambition de faire revivre toutes les périodes de sa carrière. L'artiste souhaite offrir au public une expérience complète, capable de rassembler les trois générations de fans qu'il réunit aujourd'hui.

Pour garantir un spectacle à la hauteur, Samoëla et son groupe prévoient une préparation intensive, allant jusqu'à s'isoler pendant une semaine avec ses musiciens afin de peaufiner les moindres détails. Des invités surprises viendront également enrichir la scène, apportant une dimension supplémentaire à l'événement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Signature

Au-delà de la musique, le concert se veut immersif. Une ambiance « revy milay» sera proposée avec THB, accompagnée d'animations DJ à l'extérieur du Palais des sports, afin de prolonger l'expérience du public.

Figure incontournable de la scène malgache, Samoëla se distingue autant par ses chansons que par son indépendance dans la création, la prise de décision et l'organisation de ses spectacles. Son style « vazo miteny » constitue sa signature artistique. Depuis ses débuts, il a construit une carrière solide fondée sur des valeurs humaines, notamment l'amitié au sein du groupe, privilégiée aux relations contractuelles formelles.

Son histoire avec le Palais des sports remonte à 1997, année de sa première prestation en solo sur cette scène. Depuis, il a multiplié les concerts, souvent en plein air, et récemment une tournée déjà achevée dans plusieurs villes comme Antsirabe et Ambositra. Parmi les moments marquants, la sortie de l'album « Mampirevy » en novembre 1997 reste mémorable : un concert à l'Esca avait alors attiré plus de 5 000 spectateurs, au point de devoir être reconduit. L'album « Zana-bahoaka » a également marqué les esprits, avec des titres rapidement adoptés par le public, sans nécessiter de clips.

Sur le plan musical, Samoëla s'inscrit dans une dynamique constante de création. Après « Bandy Rangahy » sorti en 2024, il envisage un nouvel album d'ici deux ans, tout en restant ouvert aux collaborations, notamment avec les jeunes artistes, à condition qu'ils partagent son univers. À travers ce concert, Samoëla ne célèbre pas seulement une longévité, mais une aventure artistique construite avec son public, dans un esprit de partage et de fidélité.