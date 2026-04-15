Ile Maurice: Nouvelle audition du Dr Joomaye, l'enquête de la FCC s'élargit

L'enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) autour de l'acquisition controversée de respirateurs, dans le cadre du programme Pack & Blister, continue de progresser avec une nouvelle phase d'auditions attendue dans les prochains jours. Au centre des investigations, l'ancien conseiller au Bureau de l'ex-Premier ministre, le Dr Zouberr Joomaye (photo), sera de nouveau sollicité par les enquêteurs après une première audition tenue under warning qui a déjà duré plusieurs heures.

Selon les éléments recoupés par les enquêteurs, cette nouvelle convocation vise à approfondir plusieurs zones d'ombre identifiées dans la chaîne de décisions administratives ayant conduit à l'achat d'équipements médicaux durant la pandémie de Covid-19. Les autorités cherchent notamment à clarifier la circulation des informations entre les différents niveaux de validation, depuis les recommandations techniques jusqu'aux décisions finales d'acquisition. Le contrat, exécuté dans un cadre d'urgence via la State Trading Corporation, fait aujourd'hui l'objet d'un examen détaillé.

Les enquêteurs s'intéressent particulièrement aux procédures accélérées mises en place à l'époque, qui auraient pu réduire les marges de contrôle habituelles dans les marchés publics.

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Au coeur des vérifications figure également le rôle des comités d'évaluation médicale, chargés de valider les spécifications techniques des respirateurs. Les enquêteurs tentent de déterminer si les recommandations initiales ont été respectées dans leur intégralité ou si des modifications sont intervenues entre la phase de validation et la livraison effective des appareils.

Le Dr Joomaye, pour sa part, est interrogé sur son rôle de coordination et de transmission d'informations entre les autorités sanitaires et les instances décisionnelles. Les enquêteurs souhaitent établir s'il a exercé une influence directe ou indirecte dans le processus ou s'il s'est limité à un rôle administratif.

Par ailleurs, la FCC explore désormais l'ensemble des échanges électroniques et documents internes susceptibles de reconstituer la chronologie des décisions. Plusieurs sources indiquent que d'autres acteurs institutionnels pourraient être convoqués dans les prochaines semaines, alors que l'enquête prend une dimension plus large sur la gestion globale des achats publics en période de crise.Pour l'heure, aucune inculpation n'a été annoncée.

Le Dr Joomaye devrait être entendu à nouveau, tandis que les investigations se poursuivent au Réduit-Triangle, où les enquêteurs continuent de croiser les données contractuelles et les flux de validation.