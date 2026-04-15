Madagascar: Nosy Be - La centrale solaire entre en service

La centrale solaire de Kalampo est désormais opérationnelle à Nosy Be et raccordée au réseau de la Jirama. Ce projet vise à renforcer l'approvisionnement en électricité et à soutenir la transition énergétique de la ville touristique.

La production d'électricité à Nosy Be franchit une nouvelle étape. La centrale solaire de Kalampo est en service. Cette infrastructure photovoltaïque, qui dispose d'une puissance installée de 3 MWc dans sa première phase, est désormais raccordée au réseau de la Jirama, selon le Groupe Filatex, hier.

Cette nouvelle centrale vient renforcer et diversifier l'approvisionnement en électricité dans cette ville touristique, où la fiabilité de l'énergie constitue un enjeu majeur pour les établissements hôteliers, les opérateurs économiques et les habitants. Dans un communiqué, le directeur général du Groupe Filatex, Hasnaine Yavarhoussen, a souligné que ce projet s'inscrit dans une dynamique de transformation du secteur énergétique à Madagascar.

« En développant des projets solaires adaptés aux réalités locales, nous contribuons à améliorer l'accès à une énergie plus propre, plus stable et plus abordable », a-t-il déclaré.

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Stabilité des coûts

Au-delà de l'amélioration de l'offre énergétique, la centrale de Kalampo permettra également de réduire la dépendance aux groupes thermiques et de limiter les émissions de CO₂ liées à la production d'électricité, tout en favorisant une meilleure stabilité des coûts sur le long terme.

Malgré un potentiel important, l'énergie solaire demeure encore peu exploitée à Madagascar. L'État ambitionne d'accélérer cette transition énergétique. Le Groupe Filatex, de son côté, entend combler ce retard en développant des projets adaptés aux contraintes locales et en mobilisant des partenaires financiers internationaux pour accélérer les investissements dans le secteur.