Madagascar: Toliara - Le festival Tsapiky excite la ville

Les 17 et 18 avril prochains, le stade Maître Kira à Andaboy, Toliara, accueillera le festival « Tsapiky ». Ce genre musical du Sud-Ouest mérite un festival, d'après le ministère de la Communication et de la Culture, car il figure sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco depuis décembre 2025.

La promotion de l'événement bat son plein dans la ville de Toliara et annonce un rendez-vous « grandiose». « Il s'agit de présenter le Tsapiky au peuple malgache, à commencer par les habitants de Toliara et de la région Atsimo-Andrefana, où il est né », souligne la direction régionale de la Communication et de la Culture Atsimo-Andrefana. Des chanteurs reconnus et adeptes de ce genre musical rapide, mêlant sonorités modernes et traditionnelles, tambours, guitares, kabosy et marovany, animeront le festival. Tirike, Mamy Gotso, Lico Kininike, Jarifa, Princia, Mizeha, Mamehy, Hararavo, Khaleba, Zezex, Star, Andry Garora, Berthin Kabosy, Jean Piso, Asco Music, Los Baly, Said Alexis, Sair Matoe, Masy, Rebona, Manantena, Amizah et Jamila figurent parmi les chanteurs officiels du festival « Tsapiky ».

« Le Tsapiky joue un rôle central dans la vie des communautés du Sud-Ouest, puisqu'il est joué lors des événements sociaux, familiaux et culturels: mariages, funérailles, circoncisions, cérémonies rituelles », rappelle Daudet Delly Rarivoson, artiste et auteur-compositeur de renom dans la région Atsimo-Andrefana et le Menabe. Initialement, le festival prévoyait des stands d'exposition culturelle au Jardin de la Mer. Finalement, cette mise en valeur d'informations culturelles sur la région ne fera pas partie du programme. Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, devrait assister au festival, aux côtés de sept ministres. Du 16 au 19 avril, les événements seront marqués par la présence de plusieurs membres du gouvernement.