Congo-Kinshasa: Choléra - 53 décès sur les 4700 cas enregistrés à Uvira et Fizi en 3 mois

15 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La partie sud de la province du Sud-Kivu est confrontée à une épidémie de choléra, principalement dans cinq zones de santé des territoires d'Uvira et de Fizi. Selon des sources sanitaires, les personnes déplacées ainsi que les militaires figurent parmi les plus touchés.

Intervenant sur Radio Okapi mercredi 15 avril 2026, le médecin chef de division provinciale de la santé du Sud-Kivu, basé à Uvira, Aimé Alengo Doudou, a précisé :

« De la 1ere semaine à la 14e semaine épidémiologique la province a pu notifier 4698 cas de choléra, 53 décès avec un taux de natalité de de 1,15 pourcents .70 pourcents des cas notifies par la province proviennent du côté Sud, territoires d'Uvira et Fizi. C'est notamment dans les zones de santé d'Uvira, Ruzizi, Nundu et de Kimbi Lulenge. Les déplacés internes et les militaires sont les plus touchés ».

Selon lui, le grand défi porte sur la disponibilité des médicaments pour la prise en charge des malades. Dr Aimé Alengo souligne que l'appui du gouvernement est nécessaire afin de mettre en place une riposte vaccinale, « afin de créer cas même une immunité du côté sud ».

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