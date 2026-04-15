Ile Maurice: Anoup Goodary convoqué au CCID

L'avocat Anoup Goodary a été convoqué ce mercredi 15 avril au Central Criminal Investigation Department (CCID) de Port-Louis, under warning, dans le cadre de l'affaire Pavaday. Cette convocation fait suite à la publication, sur sa page Facebook, d'un document officiel contenant des informations personnelles relatives à une mineure, notamment son nom et son âge.

Cette divulgation a suscité une vague d'indignation au sein de plusieurs organisations non gouvernementales, ainsi que de la part de la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, qui n'a pas mâché ses mots, qualifiant l'acte de criminel.

Accompagné de son avocat, Me Rama Valayden, Anoup Goodary s'est présenté aux Casernes centrales dans une discrétion inhabituelle pour celui qui, d'ordinaire, n'hésite pas à s'exprimer abondamment devant les caméras. Cherchant visiblement à éviter les journalistes, il a tenté d'accéder aux locaux du CCID par un escalier dérobé, habituellement réservé au personnel de cuisine, situé à l'arrière du bâtiment.

La manoeuvre n'a cependant pas échappé aux journalistes sur place. Alertées, les autorités ont rappelé à l'ordre Me Goodary, lui signifiant qu'il devait se présenter par l'entrée principale et s'enregistrer au comptoir de réception, conformément aux procédures en vigueur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À sa sortie des locaux, une nouvelle tentative de discrétion a été orchestrée. Pendant que Me Valayden attirait l'attention des journalistes d'un côté, sous couvert d'une déclaration imminente, Anoup Goodary a profité de la confusion pour rejoindre son véhicule et quitter les Casernes centrales sans s'adresser à la presse.

Interpellé directement par un journaliste sur ce qui ressemblait à une diversion concertée, Me Valayden a d'abord répondu après un temps de flottement. Fait notable : l'avocat avait pourtant affirmé un peu plus tôt que son client passerait la nuit en détention. Finalement, il est revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il s'agissait d'une plaisanterie et confirmant qu'Anoup Goodary avait bel et bien été relâché.

Lors de sa déclaration à la presse, Me Valayden a tenu à afficher sa solidarité envers son client, avec une formule pour le moins imagée : «C'est un client mais en même temps un confrère, c'est un membre des Avengers. C'est important d'être solidaire avec un ami, surtout dans un procès où l'interprétation de la loi prend différentes formes.»