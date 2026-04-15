Ile Maurice: Des talents cachés révélés au Château de Mon Plaisir

À l'occasion de la Journée mondiale de l'art, célébrée ce mercredi 15 avril, le Château de Mon Plaisir, au Jardin botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam à Pamplemousses, s'est transformé en un véritable espace de création et de partage. Depuis 11 heures, un atelier de peinture en direct a réuni artistes internationaux et enfants issus de 12 écoles spécialisées (SEN).

Malgré une météo capricieuse marquée par des averses, l'enthousiasme est resté intact. À l'abri, artistes et enfants ont poursuivi leurs oeuvres avec passion, même sous un ciel gris.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'International Artists Camp 2026, une première organisée par l'Action for Artistic Creativity (AAC), en collaboration avec plusieurs ministères ainsi que des partenaires des secteurs public et privé. L'événement rassemble plus d'une vingtaine d'artistes venus d'une douzaine de pays, notamment de l'Inde, de la Russie, de la Pologne, de Madagascar, de La Réunion et des Seychelles.

Au coeur de cette journée : l'inclusion. Les enfants, pinceaux à la main, ont exprimé leurs émotions et leur créativité aux côtés d'artistes confirmés, dans une atmosphère de partage et de valorisation.

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Les oeuvres colorées des enfants ont attiré l'attention.

Dans ce contexte, le Chairman de la Special Education Needs Authority, Veeman Kalisetty Appadu, a insisté sur l'importance de cette journée. Il a souligné que la Journée mondiale de l'art constitue une occasion essentielle pour inclure tout le monde et mettre en lumière des talents souvent méconnus.«Nous avons constaté que les enfants en situation de handicap possèdent des talents cachés. Aujourd'hui, nous avons saisi cette occasion pour mettre ces talents en lumière. Nous avons observé leur grande concentration sur les formes, les couleurs et leur capacité à produire de véritables chefs-d'oeuvre. Et cela ne s'arrête pas là», a-t-il déclaré.

Les oeuvres réalisées ont été exposées au public avant un vernissage officiel tenu dans l'après-midi au Château de Mon Plaisir. Le président de la République Dharam Gokhool, accompagné de son épouse, était présent pour lancer officiellement l'événement. Il a pris le temps d'échanger avec les enfants, les éducateurs et les artistes.

Lors de son discours, le président Dharam Gokhool a salué une initiative favorisant l'inclusion à travers l'art.

Dans son discours, le chef de l'État a salué une «initiative remarquable», mettant en avant le rôle essentiel de l'art comme vecteur d'inclusion, de cohésion sociale et d'expression. Il a rappelé que la Journée mondiale de l'art, proclamée par l'UNESCO, vise à promouvoir un monde plus inclusif et pacifique.

Évoquant le thème de cette année, «A Garden of Expression: Cultivating Community Through Art», ainsi que celui de l'AAC, «SPICES», il a souligné la convergence autour des notions de diversité, d'identité et de richesse culturelle, des valeurs profondément ancrées dans la société mauricienne. Le président a également réaffirmé l'engagement de l'État à renforcer le secteur créatif, avec l'ambition d'en faire un pilier économique, tout en mettant l'accent sur l'inclusion, notamment à travers des initiatives comme «Paint the Seeds of Hope».

Moment de fierté pour les enfants lors de la remise de certificats marquant leur participation à l'atelier artistique.

La cérémonie s'est conclue par une remise de certificats aux enfants et aux artistes, dans une ambiance empreinte d'émotion et de fierté.

Au final, cette journée aura démontré que l'art est bien plus qu'une simple expression esthétique : il est un puissant outil d'inclusion, capable de révéler des talents, de rassembler les individus et de construire une société plus humaine et solidaire.