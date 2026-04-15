Ile Maurice: Grande-Rosalie - Petite de taille, mais grande d'histoire et de nature

À quelques kilomètres de Port-Louis, le décor change progressivement. La ville laisse place à des routes plus étroites, bordées de verdure, jusqu'à atteindre GrandeRosalie, nichée dans le district de Pamplemousses. Ici, le silence domine. Avec ses quelque 75 habitants, ce petit village offre un cadre de vie paisible, presque hors du temps, à seulement 4,7 km de Pamplemousses et à une douzaine de kilomètres de la capitale.

En parcourant le village à pied, on découvre un environnement typique du Nord : un mélange de zones agricoles, petites habitations et paysages vallonnés. Situé à environ 178 mètres d'altitude, Grande-Rosalie bénéficie d'un climat agréable et d'une proximité directe avec la nature. Les montagnes au loin, les arbres fruitiers et la végétation dense rappellent que l'on est ici dans un espace encore préservé.

Non loin de là, le Jardin botanique sir Seewoosagur Ramgoolam attire les visiteurs, mais Grande-Rosalie, elle, reste en retrait, discrète et authentique. Le village porte en lui les traces d'un passé profondément lié à l'industrie sucrière. Dès le XVIIIe siècle, la région s'organise autour de la sucrerie de Villebague, construite vers 1743.

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En 1843, le domaine est divisé en deux entités : Grande-Rosalie et Petite-Rosalie. Aujourd'hui encore, les vestiges de cette époque sont visibles. Les ruines de l'ancienne sucrerie, classées patrimoine national depuis 1951, témoignent de cette période où la canne à sucre dominait l'économie et structurait la vie des habitants.

La cheminée de l'ancienne sucrerie

Au détour d'un sentier, une haute cheminée en pierre se dresse, visible de loin. Très visitée aujourd'hui, elle est l'un des derniers témoins de l'activité sucrière de la région. Si la première sucrerie commerciale de Villebague remonte à 1735, construite par Labourdonnais et Renée de Villebague, la cheminée encore debout date du XIXe siècle. Elle incarne à elle seule toute une époque, celle où la canne à sucre rythmait la vie économique et sociale du nord de l'île. Autour, le silence et la végétation ont repris leurs droits, donnant au lieu une atmosphère à la fois historique et presque mystique.

Le château de Villebague : Immersion dans l'histoire

Le Château de Villebague s'impose comme l'un des joyaux patrimoniaux de la région. Avec ses murs blancs et sa toiture en bardeaux gris, il incarne parfaitement l'architecture coloniale française. Devant le bâtiment, un immense cerf en bronze attire immédiatement le regard. Tout autour, le jardin, vieux de plus de 300 ans, déploie un paysage verdoyant et apaisant. Le site offre une véritable immersion dans l'histoire, où nature et patrimoine se rencontrent, invitant à la découverte et à la contemplation.

St Emilion Store, «Laboutik Sekev»

À la croisée de Grande-Rosalie, une petite boutique attire l'attention : St Emilion Store, connue des habitants sous le nom de Laboutik Sekev. Derrière ses murs en roche, le lieu surprend par son intérieur bien entretenu. Les étagères sont soigneusement organisées, les produits bien disposés, et l'on y trouve de tout - du nécessaire quotidien aux petites gourmandises. Tenue par une famille chinoise, la boutique se distingue surtout par son accueil chaleureux. Ici, chaque client est reçu avec le sourire, dans une ambiance conviviale où l'on se sent rapidement comme à la maison.

Un havre de paix

Grande-Rosalie est un lieu où l'on prend le temps de vivre. Entre rivières et espaces verts, des bancs permettent de s'arrêter, d'observer et de respirer. Loin de l'agitation urbaine, le village séduit par sa tranquillité, mais aussi par son histoire et son identité. Un endroit discret, mais riche, qui mérite le détour pour ceux en quête d'une île Maurice plus intime et profondément enracinée.

Baz Manze : Le goût de la simplicité

À Grande-Rosalie, la simplicité fait partie du quotidien. À l'entrée du domaine, Tonton Prayag, venu de Congomah, installe chaque jour son point de vente d'ananas. Une scène familière pour les habitants. Plus loin, goyaves de Chine et jamblons poussent en abondance. Ici, les fruits se consomment frais, souvent cueillis à proximité. Ce petit coin de vie illustre parfaitement l'esprit du village : convivial, authentique et proche de la terre.