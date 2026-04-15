Ile Maurice: Ranjiv Woochit - «L'augmentation du recours aux caméras de surveillance est envisagée»

Rubna Daureeawo a interrogé le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, sur les déversements illégaux dans les drains, rivières et canaux et leur contribution aux risques d'inondation.

Le ministre a indiqué que 525 cas de déversements illégaux ont été recensés au cours des deux dernières années. Sur ce total, 14 ont donné lieu à des amendes, 96 à des mises en demeure et trois font encore l'objet d'enquêtes. Il a souligné que les poursuites restent difficiles, ces infractions étant souvent commises sans témoins ni preuves directes.

Le ministre Woochit a rappelé le cadre légal existant, notamment l'article 61 de la Local Government Act 2011 et l'Environment Act 2024, qui prévoit une amende fixe de Rs 25 000. Pour l'exercice 2026-2027, des propositions ont été soumises afin de doubler certaines amendes et d'introduire des travaux d'intérêt général pour les récidivistes.

En réponse aux questions supplémentaires de la députée Daureeawo concernant la surveillance des points névralgiques, le ministre a confirmé, parmi les mesures d'atténuation envisagées, que «l'augmentation du recours aux caméras de surveillance est également envisagée».