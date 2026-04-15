Congo-Kinshasa: Que faire pour accroitre l'employabilité des jeunes diplômés ?

De nombreux jeunes ont du mal à trouver un emploi décent et de le garder longtemps. Le nombre de sans -emploi ne fait qu'augmenter et les opportunités sont minimes.

Parfois, les opportunités se présentent mais ces jeunes ne sont pas qualifiés par manque de connaissances et des capacités requises malgré leurs diplômes universitaires.

Pour les experts, le programme d'enseignement supérieur en RDC ne répond pas souvent aux demandes du marché du travail.

En outre, ces requérants ne savent pas comment procéder pour trouver des places vacantes, encore moins savoir quels sont les emplois disponibles et les profils recherchés pour mieux préparer leurs candidatures.

Que faire pour aider ces jeunes à mieux se positionner sur le marché de l'emploi ?

Jody Daniel Nkashama a eu des é changes sur le sujet avec Alain Mputu, expert en ressources humaines et formateur au Centre de formation et de reconversion professionnelle et avec Gilbert Mutamba, Directeur des formations au sein de HCDIC, une structure de