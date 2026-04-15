Ile Maurice: Retard de l'ouverture au public de la Tour des Hollandais

15 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Ashley Ramdass, député de la circonscription Vieux-Grand-Port-Rose-Belle, a interrogé Mahen Gondeea sur le retard de l'ouverture au public de la Tour des Hollandais, à Vieux-Grand-Port.

Le ministre Gondeea a indiqué que ce bâtiment patrimonial, restauré en octobre 2020 par le National Heritage Fund, est demeuré fermé depuis en raison d'actes de vandalisme et d'une absence de gestion adéquate sous le précédent gouvernement.

Des évaluations techniques récentes ont mis en évidence plusieurs problèmes structurels, dont une perforation de rouille sur le toit, favorisant la prolifération de végétation à l'intérieur de la tour. Un ingénieur a été sollicité afin de proposer des travaux correctifs.

Le ministre des Arts a également annoncé que la Tour des Hollandais pourrait être intégrée à un Heritage Stewardship Scheme, permettant à un partenaire d'assurer son ouverture régulière, son entretien et sa valorisation à des fins culturelles et touristiques.

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Il a précisé que «ces mesures garantiront que les infrastructures patrimoniales ne soient plus laissées à l'abandon, mais qu'elles soient activement préservées, gérées et utilisées comme moteur de l'activité économique, de l'engagement communautaire et de la visibilité culturelle, conformément aux objectifs du programme gouvernemental 2025-2029».

Concernant le calendrier, Mahen Gondeea a indiqué que l'ouverture du site interviendra dès que ce dispositif sera finalisé.

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