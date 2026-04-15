Congo-Kinshasa: Comment assurer une bonne gestion du téléphone dans le couple ?

15 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le téléphone portable peut devenir une source de problèmes dans un foyer. Cet outil peut occasionner des conflits ou des scènes de jalousie dans le foyer.

De nos jours, la transparence n'est qu'un slogan pour un grand nombre de couples.

Maris et femmes préfèrent coder leurs cellulaires et se cachent leurs mots de passe.

Et pourtant, le mariage est un domaine ou la transparence et la confiance doivent primer.

Pour des nombreux observateurs, une bonne gestion du téléphone passe par le fait de l'utiliser comme un outil de connexion et non de division.

Que faire pour que l'utilisation des réseaux sociaux n'engendre pas des incompréhensions inutiles ?

Quelles sont les règles à établir pour une bonne gestion du téléphone dans le couple ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec le coach Julius Elumba, sophrologue psycho-comportementaliste qui présente ses 12 propositions pour une bonne gestion du téléphone au sein d'un couple.

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