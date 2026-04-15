Ile Maurice: Scrabble - Un jeu amusant pour découvrir les mots

Le scrabble est une activité ludique, qui permet de jouer avec les lettres et de créer des mots. La journée qui lui est consacrée, chaque année, est le 13 avril. Accessible aux enfants comme aux adultes, il offre une manière agréable de développer ses connaissances, tout en passant un bon moment.

Au début de la partie, chaque joueur reçoit plusieurs lettres tirées au hasard. À tour de rôle, chacun forme un mot et le place sur une grille composée de cases spéciales. Chaque lettre rapporte des points et certaines cases permettent d'augmenter le score. L'objectif est d'obtenir le plus grand nombre de points à la fin.

Cette activité demande de la réflexion. Il faut observer ses lettres, chercher des idées et choisir le meilleur emplacement. Parfois, un mot court peut être utile pour continuer à jouer tandis qu'un mot plus long permet de marquer davantage de points. Cela encourage les enfants à réfléchir et à faire des choix.

Le scrabble contribue aussi à l'apprentissage. Il aide à enrichir le vocabulaire et à mieux écrire. En manipulant les lettres, les enfants comprennent leur rôle dans la formation des mots. Cette pratique développe également la concentration et la patience, car il est nécessaire d'attendre son tour et de bien penser à chaque coup.

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Les parties peuvent se jouer en famille ou entre amis. Ces moments partagés sont souvent joyeux et permettent d'échanger des idées. Les plus jeunes apprennent en observant les autres tandis que chacun progresse à son rythme dans une ambiance conviviale.

Aujourd'hui, ce jeu existe aussi en version numérique. Il est possible d'y jouer sur tablette ou téléphone, ce qui permet de continuer à s'amuser partout et à tout moment.

Le savais-tu? : Inventé dans les années 1900

Le scrabble a été inventé en 1938 par Alfred Mosher Butts. Pour créer le jeu, il a étudié des journaux afin de connaître la fréquence des lettres. C'est ainsi qu'il a décidé quelles lettres seraient rares et combien de points elles vaudraient.

Quelques années plus tard, en 1948, James Brunot a amélioré le jeu et lui a donné son nom actuel. C'est à partir de ce moment que le scrabble a commencé à devenir populaire dans plusieurs pays.

Avec le temps, le jeu s'est développé et des compétitions de scrabble ont été organisées. Le premier championnat du monde de scrabble en anglais a lieu en 1991 et a réuni les meilleurs joueurs. Depuis, ces tournois sont organisés régulièrement.

Parmi les grands champions, il y a le Néozélandais Nigel Richards, qui s'est fait connaître en remportant plusieurs titres mondiaux, notamment dans les années 2000 et 2010. Son parcours est impressionnant car il a même amélioré son français alors qu'il ne parle pas couramment cette langue. Comme quoi, le scrabble a de multiples bienfaits.