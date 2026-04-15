Ile Maurice: Poignardé lors d'une fête, un mécanicien de 22 ans succombe à ses blessures

Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 avril, une fête sur la plage publique de St-Félix a viré au drame. C'était une soirée organisée à l'occasion de Varusha Pirappu. Peu après la fête, une violente agression à l'arme blanche a eu lieu et a coûté la vie à un jeune mécanicien de 22 ans, Jaisen Sooreeah.

Selon les premiers éléments de l'enquête, plusieurs personnes s'étaient rassemblées sur la plage pour célébrer le Nouvel An tamoul. Une équipe de vigiles était présente pour assurer la sécurité du public. Mais peu après la fête, aux alentours de minuit, la situation a brutalement dégénéré. Un individu, soupçonné d'être sous l'influence de l'alcool, s'en serait pris à un groupe de jeunes pour une raison encore inconnue, les attaquant au couteau.

Il a fait quatre victimes qui, blessées, ont été transportées d'urgence à l'hôpital de Souillac avant d'être transférées par le SAMU à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Si trois d'entre elles, âgées de 20, 25 et 37 ans, ont pu recevoir des soins et regagner leur domicile, l'état de Jaisen Sooreeah était jugé critique.

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Touché près du coeur, le jeune mécanicien a été admis en soins intensifs après une intervention chirurgicale d'urgence. Il n'a pas survécu. Sa mère, Keshinee Luximon, est anéantie. Elle raconte, la voix brisée : «Li ti al enn fet St-Félix... dan la nwit monn aprann ki linn blese grav. Banla inn amenn li lopital direk. Souillac, zot inn dir bizin transfer li Rose-Belle. Laba, zot inn dir so leta grav, bizin fer loperasion. Kan monn al get li gramatin, so leker ti pe ankor pe bate... me kouma monn vir ledo, apre sink minit, linn desede. Dokter inn dir mwa linn gagn kout kouto akot so leker...»

La famille de Jaisen Sooreeah est plongée dans une profonde douleur après la disparition tragique du jeune homme.

Au domicile familial à Surinam, l'émotion est à son comble. Keshinee Luximon, inconsolable, peine à accepter la perte de son fils.

«Ce n'est pas facile de perdre un enfant à cet âge... Je l'ai élevé pendant 22 ans. Il ne cherchait de problèmes avec personne. Il voulait simplement passer un bon moment. Maintenant, je demande que la justice fasse son travail...» Jaisen Sooreeah était le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Décrit comme un jeune homme respectueux et travailleur, il était mécanicien et caressait le projet d'obtenir une patente de taxi. Sa disparition brutale laisse un vide immense dans sa famille et auprès de ses proches.

Le suspect, Anandasamy Ponnan, un habitant de Rose-Belle âgé de 37 ans, a été arrêté. Une enquête policière est en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.

Dans le voisinage comme parmi les proches de Jaisen Sooreeah, l'incompréhension domine. Tous cherchent des réponses. Mais surtout, une demande revient avec insistance : que justice soit rendue à ce jeune homme, arraché à la vie dans des circonstances aussi tragiques qu'inacceptables.