Ile Maurice: Le pays rejette toute revendication des Maldives

Le gouvernement mauricien a fermement rejeté toute prétention des Maldives sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, dans un communiqué émis ce mercredi 15 avril par le Bureau de l'Attorney General.

Cette réaction fait suite à une déclaration du ministère des Affaires étrangères des Maldives, datée du 13 avril, saluant la suspension du processus de rétrocession des Chagos à Maurice. Malé y évoquait un «intérêt légitime» concernant le futur statut de l'archipel et appelait le Royaume-Uni à privilégier une solution conforme au droit international.

Maurice a réagi en affirmant que les Maldives ne disposent d'«aucune revendication légale» sur les Chagos. Le gouvernement insiste sur le fait que la souveraineté de Maurice sur l'archipel «ne peut plus être contestée».

Pour appuyer sa position, Maurice s'appuie notamment sur les décisions du Tribunal international du droit de la mer, qui a reconnu, dans le cadre du différend maritime avec les Maldives, que Maurice est le seul État côtier de l'archipel. Deux jugements, rendus en janvier 2021 et avril 2023, viennent renforcer cette reconnaissance.

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Le communiqué rappelle également l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de février 2019, établissant que la souveraineté mauricienne découle du processus de décolonisation. Il mentionne aussi la résolution 73/295 de l'ONU exigeant le retrait britannique.

Enfin, l'accord signé le 22 mai 2025 entre Maurice et le Royaume-Uni est cité comme confirmation explicite de la souveraineté de Maurice sur l'ensemble des Chagos, y compris Diego Garcia.