Cote d'Ivoire: Diplomatie culturelle et gastronomique - Le cacao et la cuisine ivoirienne séduisent Genève

Ateliers, émission radiophonique et dîner gastronomique ont mis la Côte d'Ivoire à l'honneur en Suisse.

La ville de Genève, en Suisse, a vibré aux couleurs de la Côte d'Ivoire à travers une série d'activités dédiées à sa gastronomie et à son cacao.

À l'initiative de l'Ong Cuisine du Monde, en collaboration avec l'association Kauris et le Bureau du Tourisme ivoirien en Suisse, cette opération de promotion a rencontré un franc succès.

Selon un communiqué de presse qui nous est parvenu, le 14 avril, un atelier consacré au chocolat ivoirien a réuni, le 26 mars, une quarantaine de participants à Grand-Lancy. Animée par la cheffe pâtissière, Philomène Orard, cette rencontre a permis de faire découvrir les spécificités du cacao ivoirien, reconnu pour son goût pur et sa faible teneur en sucre.

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Organisé avec l'appui de la société Cocoaïan dirigée par Alain Porquet, l'atelier a suscité un réel engouement auprès des amateurs de chocolat.

En amont, une émission spéciale intitulée « La vie est belle » a mis en lumière l'agrotourisme et la culture ivoirienne. Plusieurs intervenants, dont Edwige Tahi Yapo, directrice exécutive de Kauris, et Macaire Dagry, directeur du Bureau du Tourisme ivoirien en Suisse, ont souligné les efforts du pays en matière de tourisme durable, de valorisation agricole et de protection de l'enfance.

Le point culminant de cette séquence a été le dîner officiel organisé, le 28 mars, au Grand-Saconnex, avec la Côte d'Ivoire comme invitée d'honneur.

La cheffe, Zeinab Bancé, figure emblématique de la gastronomie ivoirienne, y a brillé par son talent et sa créativité, sublimant les produits locaux devant un public conquis. À ses côtés, le chef, Yao Sosthern Ervey, et d'autres acteurs culinaires ont contribué à offrir une expérience riche en saveurs.

Ponctuée d'allocutions officielles, notamment celle de Lucien Kouakou, ministre-conseiller représentant l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Suisse, Adjoumani Kouadio, cette initiative a démontré le rôle stratégique de la gastronomie comme outil de rayonnement international.

Une vitrine réussie qui renforce l'image d'une Côte d'Ivoire dynamique, riche de son patrimoine et résolument ouverte sur le monde.