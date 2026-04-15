Cote d'Ivoire: Fluidité des transports - Une nouvelle plateforme pour accompagner les acteurs

Dans le cadre de sa mission de veille à la fluidité des transports, l'Observatoire de la fluidité des transports (Oft) a initié un projet de renforcement de ses outils techniques en matière de collecte et d'analyse de données statistiques.

Ainsi, avec l'appui technique du Comité national de télédétection et d'informations géospatiales (Cntig), il a mis en place un Système de traitement et d'analyse de données statistiques (Stad), une nouvelle plateforme digitale qui permet de collecter, de centraliser, de traiter et d'analyser les données sur la fluidité des transports dont la restitution officielle a eu lieu, le mercredi 15 avril 2026, au siège de l'Oft, aux II-Plateaux Aghien (Abidjan).

L'objectif du Stad est de permettre à l'Oft de manière générale, d'évaluer la fluidité des transports en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, il permet, entre autres, d'enregistrer les données sur l'ensemble du système national du transport routier, la célérité des formalités dans les ports, les aéroports et les modalités d'accès au transport ferroviaire ; de traiter et d'analyser les données statistiques sur la fluidité des transports ; de disposer d'une base de données statistiques sur la fluidité des transports et d'effectuer la gestion des données statistiques de l'Oft.

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Le secrétaire général de l'Oft, Dr Kouyaté Mohamed D., a indiqué que le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire repose en grande partie sur la performance de son système de transport. « Le Stad s'inscrit pleinement dans cette vision », dit-il, soulignant qu'il permettra d'améliorer la disponibilité de données fiables ; de renforcer la capacité d'analyse de l'Oft et d'appuyer efficacement les politiques publiques en matière de fluidité des transports.

Pour lui, au-delà de sa dimension technique, le Stad traduit une ambition forte, celle de faire de l'Oft un acteur de référence, aux niveaux national et international, en matière de données sur la fluidité des transports. Car il permet de promouvoir de nouvelles valeurs basées sur la culture de la donnée, de l'anticipation et de la performance. « Le Stad n'est pas une finalité. Il constitue un outil au service d'une ambition plus large, celle d'un système de transport plus fluide, sans tracasseries, plus accessible et plus efficace », a déclaré Dr Kouyaté Mohamed D., soulignant que le Stad contribuera significativement à l'optimisation de la fluidité des transports et à l'amélioration de la qualité des services de transport en Côte d'Ivoire.

Pour le directeur général du Cntig, Dr Fonh-Gbéi Edouard, le Stad permet la collecte structurée des données sur les différents modes de transport ; l'analyse des indicateurs de performance ; la cartographie dynamique des corridors et des barrages routiers, et la production de tableaux de bord d'aide à la décision. « Au-delà de l'outil technologique, c'est une véritable transformation dans la gestion de l'information qui est désormais engagée, fondée sur la fiabilité des données, la transparence et l'efficacité de l'action publique », dit-il, précisant que l'enjeu majeur réside désormais dans l'appropriation effective du système et son intégration dans le pilotage quotidien des activités de l'Oft.

Le directeur des opérations, Goré Bi Tié Jules, a déclaré que la restitution du Stad ouvre la voie à de nouvelles perspectives, notamment l'amélioration continue de la qualité des données ; l'élargissement des sources d'information et le renforcement de l'aide à la décision pour les autorités. « Le Stad est désormais un levier stratégique pour accompagner la mission de l'Oft, qui est de contribuer durablement à l'amélioration de la fluidité des transports en Côte d'Ivoire », s'est félicité Goré Bi Tié Jules.