Afrique: Couverture santé universelle - Abidjan s'apprête à accueillir un événement continental majeur

La Conférence internationale sur la couverture santé universelle 2026 (Cicsu 26), prévue du 24 au 28 août 2026 à Abidjan, a été officiellement lancée le mardi 14 avril 2026, à Abidjan-Plateau, lors d'une conférence de presse réunissant les principaux acteurs de l'organisation.

Coanimée par le Dr Abert Zé, président du consortium de la couverture santé universelle en Afrique, le Dr Tchanga Romeo, responsable du comité scientifique, et Koffi Herbert, président du comité d'organisation, cette rencontre a permis de dévoiler les ambitions et les grandes orientations de cet événement continental majeur.

Placée sous le thème « L'Afrique peut-elle atteindre la couverture santé universelle ? », la conférence se veut bien plus qu'un simple cadre d'échange. Selon le Dr Abert Zé, « cette conférence ne sera pas un forum de plus ». Elle ambitionne de devenir un véritable catalyseur d'actions concrètes, capable d'identifier un chemin critique optimal vers une couverture santé universelle (Csu) effective.

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À travers dix axes thématiques structurants, allant du financement innovant à la souveraineté numérique et thérapeutique, les organisateurs visent une évaluation approfondie des efforts déjà engagés par les pays africains. L'objectif est également de produire une feuille de route claire, assortie d'actions prioritaires, et de mettre en place un comité technique de suivi, à la fois continental et national.

Le Dr Tchanga Romeo a détaillé ces dix axes, qui couvrent des dimensions essentielles et complémentaires. Le financement des systèmes de santé ouvre les discussions, suivi des architectures sanitaires résilientes et de la démocratie sanitaire. Les questions de souveraineté numérique, de prospective et d'écologie politique des systèmes de santé occupent également une place centrale.

D'autres thématiques innovantes, telles que la souveraineté thérapeutique, le lien entre santé populaire et justice climatique, l'économie politique de la santé des travailleurs, ainsi que les épistémologies africaines, témoignent d'une volonté d'aborder la Csu sous un angle global, inclusif et ancré dans les réalités africaines.

Pour sa part, Koffi Herbert a insisté sur l'ampleur de l'événement. Abidjan s'apprête à accueillir plus de 400 participants issus d'au moins trente pays africains, ainsi que des invités internationaux. Il a lancé un appel à une mobilisation exceptionnelle de toutes les parties prenantes afin d'assurer le succès de cette conférence, tout en exprimant sa gratitude envers les partenaires engagés.

À travers la Cicsu 26, Abidjan se positionne ainsi comme un carrefour stratégique de réflexion et d'action pour l'avenir des systèmes de santé en Afrique.