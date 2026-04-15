Togo: Quand la chasse traditionnelle Kabyè raconte l'âme d'un peuple

15 Avril 2026
Togonews (Lomé)

La saison de chasse traditionnelle en pays kabyè est officiellement terminée, annonce mercredi Le Magnan Libéré

Un moment qui marque la fin d'un cycle important dans le calendrier culturel et social de ce peuple du nord du Togo.

La chasse est bien plus qu'une simple activité de subsistance. C'est un rituel collectif profondément enraciné dans la culture et l'identité de ce peuple, qui occupe principalement la région de la Kara. Organisée selon des règles et des codes transmis de génération en génération, elle mobilise hommes et jeunes guerriers autour d'une pratique ancestrale chargée de symboles.

Au-delà de la chasse elle-même, cet événement constitue un puissant vecteur de cohésion sociale et intergénérationnelle. Les jeunes y apprennent la bravoure, la discipline et le respect des traditions. Les prises sont partagées collectivement, selon des règles de distribution qui reflètent les valeurs de solidarité propres à la communauté kabyè.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.