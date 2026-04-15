Togo: Un exercice transparent

Une concertation nationale s'est ouverte entre le Collectif des associations contre l'impunité au Togo (CACIT) et la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), en vue de préparer le 4ème cycle de l'Examen Périodique Universel (EPU), ce mécanisme onusien qui évalue, tous les cinq ans, le respect des droits humains dans chaque État membre.

Un exercice non contraignant.

Pendant trois jours, acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains vont conjuguer leurs expertises pour produire des rapports alternatifs rigoureux, crédibles et constructifs, destinés à alimenter les recommandations du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies.

Le Togo peut légitimement faire valoir des progrès accomplis depuis ses trois précédents passages devant l'ONU : adoption d'une loi protégeant les femmes et les filles contre toutes formes de violence, mesures législatives contre le travail des enfants, modification du code du travail en 2022 pour renforcer l'égalité et lutter contre les discriminations, et opérationnalisation de la justice militaire.

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L'EPU repose sur trois documents : le rapport de l'État lui-même, une compilation d'informations des Nations Unies et un résumé des contributions de la société civile. Chaque session d'examen dure environ 3h30, durant laquelle les autres États membres posent des questions et formulent des recommandations.

L'EPU est largement reconnu comme l'un des mécanismes de droits humains les plus inclusifs et transparents du système international.