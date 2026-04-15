Afrique: FMI, Banque mondiale - Une relation qui se renforce

Le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, est à Washington cette semaine pour participer aux Assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

Une présence qui ne doit rien au protocole : elle traduit l'importance capitale que le Togo accorde à ses relations avec ces deux institutions financières internationales, véritables piliers de son architecture de financement du développement.

La relation entre le Togo et les institutions de Bretton Woods s'est considérablement renforcée ces dernières années. Sur le front du FMI, les résultats sont tangibles : en juin 2025, le Fonds a approuvé un décaissement de 60,5 millions de dollars en faveur du Togo, dans le cadre d'une Facilité élargie de crédit (FEC) de 42 mois, dont le montant total atteint environ 400 millions de dollars, approuvée dès mars 2024. Un signal fort de confiance envers la trajectoire économique du pays.

Les efforts du gouvernement ne passent pas inaperçus à Washington. La croissance économique poursuit sa progression à un rythme soutenu, tandis que l'inflation continue de refluer, deux indicateurs qui confortent la crédibilité du Togo auprès de ses partenaires financiers internationaux.

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Le Fonds a d'ailleurs récemment reclassé le pays parmi les États à "forte capacité de dette", une reconnaissance majeure qui élargit les marges de manoeuvre budgétaires du gouvernement.

Du côté de la Banque mondiale, l'engagement en faveur du pays est tout aussi significatif. Le nouveau cadre stratégique national de l'institution prévoit de nouveaux engagements de prêt d'un montant de 973 millions de dollars sous forme de crédits hautement concessionnels, orientés vers trois priorités majeures : la réponse aux défis sécuritaires, le renforcement de la cohésion sociale et l'adaptation au changement climatique. Un accompagnement qui s'inscrit résolument dans la durée.

Des défis à relever, une détermination intacte

Le tableau, globalement encourageant, n'est pas sans zones d'ombre. Le FMI appelle à poursuivre les réformes de gouvernance, à renforcer la mobilisation des recettes fiscales et à mieux maîtriser la dette à court terme sur les marchés régionaux. Autant de chantiers prioritaires qui figurent au cœur des discussions que le ministre Barcola mène activement cette semaine à Washington.

Car c'est bien là tout l'enjeu de ces Assemblées de printemps : non seulement rendre compte des progrès accomplis, mais aussi préparer avec méthode les prochaines étapes d'une coopération financière dont le Togo entend tirer le meilleur parti pour accélérer son développement.

Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence du Conseil, et Gouverneur de la Banque mondiale pour le Togo, est également sur place.