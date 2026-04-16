Afrique: Rougeole - La vaccination a permis d'éviter près de 20 millions de décès sur le continent

15 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'augmentation de la couverture vaccinale a permis d'éviter 19, 5 millions de décès liés à la rougeole sur le continent africain depuis l'an 2000, ont indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance du Vaccin (GAVI).

Ces données résultent d'une étude réalisée par les deux organisations internationales en perspective de la célébration, du 24 au 30 avril de l'édition 2026, de la Semaine mondiale de la vaccination.

Il ressort de ce rapport que plus de 500 millions d'enfants ont été protégés de la rougeole en Afrique grâce à la vaccination systématique menée entre 2000 et 2024.

"L'Afrique a réalisé des progrès remarquables en moins d'une génération, en élargissant la vaccination et en sauvant des millions de jeunes vies", a commenté le directeur pour le continent africain de l'OMS, Mohamed Janabi.

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Dans des propos rapportés par Onu info, le site d'information des Nations unies, le docteur Janabi estime toutefois que ces progrès sont inégaux et, dans certains cas, ralentissent, laissant beaucoup d'enfants non protégés.

"Nous devons d'urgence renforcer la vaccination systématique afin de ne laisser aucun enfant de côté", a-t-il préconisé.

Dans le même temps, l'OMS et GAVI insistent sur le fait que 44 pays africains avaient introduit depuis 2000 une deuxième dose de vaccin contre la rougeole dans la vaccination systématique, ce qui a permis de faire passer les taux de couverture de 5 % en 2000 à 55 % en 2024.

Des campagnes supplémentaires ont permis d'atteindre 622 millions d'enfants, tandis que l'ensemble des efforts entrepris a permis de réduire de moitié les décès dus à la rougeole dans la région africaine et de faire reculer de 40 % le nombre total de cas, souligne la source.

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