Afrique du Nord: Coopération tuniso-égyptienne - Vers un partenariat renforcé au Parlement panafricain

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le groupe tunisien au Parlement panafricain a organisé, mercredi, au Palais du Bardo, une séance de travail avec le président de la Commission des affaires africaines à la Chambre des représentants égyptienne et président de la Commission des relations internationales et de la résolution des conflits au Parlement panafricain, Sherif Mostafa El-Gebaly.

Les participants à cette séance de travail ont souligné l'importance de renforcer davantage les mécanismes de coopération et de solidarité entre les représentants des pays d'Afrique du Nord au sein du Parlement panafricain, indique un communiqué publié, mercredi, par l'ARP.

Des membres du groupe d'amitié tuniso-égyptien à l'Assemblée des représentants du peuple ont pris part à cette séance de travail. Ils ont appelé à soutenir les efforts du groupe tunisien en vue d'organiser en Tunisie des activités relevant du Parlement panafricain.

A cette occasion, les participants ont insisté sur la nécessité de consolider davantage les liens de fraternité et d'amitié unissant la Tunisie et l'Egypte, appelant à hisser le niveau de la coopération bilatérale et à diversifier ses domaines.

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Fakhri Abdelkhalek, assesseur du président chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l'étranger et de la migration, qui présidait la séance, a mis l'accent sur l'importance de renforcer davantage la coopération et la coordination entre les deux pays dans divers domaines, au service des intérêts communs et en réponse aux défis actuels.

Il a affirmé l'importance d'une action commune fondée sur la solidarité et la complémentarité, afin de permettre aux parlementaires des pays nord-africains d'accéder à des postes de responsabilité au sein du Parlement panafricain.

Pour sa part, Sherif Mostafa El-Gebaly, accompagné de l'ambassadeur d'Égypte en Tunisie, Bassem Hassan, a appelé à activer les mécanismes de coopération bilatérale, notamment à travers le développement des relations parlementaires, la dynamisation des groupes d'amitié tuniso-égyptiens, ainsi que le renforcement de la coordination et de l'échange d'expertises.

Il a, en outre, relevé la nécessité de renforcer la convergence et le rapprochement entre les représentants des pays d'Afrique du Nord, de consolider les liens de coopération et de solidarité entre eux, saluant la qualité des relations de la Tunisie avec les autres groupes au sein du Parlement panafricain.

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