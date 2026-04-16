Afrique: Parlement panafricain - L'Algérie sollicite le soutien du Congo pour sa candidature

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Algérie au Congo, Riache Azeddine, a échangé le 14 avril à Brazzaville avec les présidents du Sénat, Pierre Ngolo, et de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Cette rencontre portait sur la consolidation des relations bilatérales entre les parlements des deux pays.

Les échanges entre l'ambassadeur de l'Algérie au Congo et les présidents des deux chambres du parlement ont mis à profit plusieurs sujets concernant la coopération entre les deux pays et les questions africaines.

Représentant son pays, Riache Azeddine a réaffirmé, dans ses propos, le plein soutien et la disponibilité du gouvernement algérien d'accompagner les efforts du Congo dans la mise en oeuvre du programme de développement dans le cadre du nouveau quinquennat 2026-2031. Il a tenu à saluer l'excellente initiative des sénateurs africains avec la création d'une association qui va renforcer la consultation et la solidarité entre les sénats africains. A cet effet, le président du Sénat, Pierre Ngolo, est attendu prochainement en Algérie pour une visite. « Nous allons aussi travailler sur une visite des membres du groupe d'amitié parlementaire du Sénat et de l'Assemblée nationale en Algérie », a indiqué l'ambassadeur Riache Azeddine.

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L'autre point abordé entre l'ambassadeur et les présidents des chambres parlementaires a été la candidature de l'Algérie à la présidence du parlement panafricain. « A travers cette candidature, l'Algérie a l'ambition de travailler avec les pays africains et plus particulièrement les pays frères et amis tels que le Congo pour dynamiser l'action de cette institution africaine vers l'efficacité et un rôle plus visible sur le plan africain »; a-t-il dit pour consolider les valeurs et principes panafricains tels que la solidarité, la fraternité, la paix, la sécurité et le développement.

Pour terminer, l'ambassadeur a félicité le président Denis Sassou N'Guesso pour sa réélection à la présidentielle des 12 et 15 mars et exprimé les voeux du président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, et de l'ensemble du peuple algérien, pour un plein succès dans l'exécution de son projet de société « L'accélération de la marche vers le développement ».