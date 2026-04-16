Ile Maurice: Un chanteur mauricien au coeur d'une vive polémique

Une vidéo choquante circule massivement sur les réseaux sociaux depuis ce mercredi 15 avril, suscitant une vague d'indignation et d'interrogations à travers le pays. Les images montrent un chanteur bien connu de la scène musicale mauricienne en train de distribuer à une foule ce qui semble être de la drogue, tout en recevant de l'argent en échange.

Rapidement devenue virale, la séquence a provoqué de nombreuses réactions en ligne, oscillant entre colère, incompréhension et appels à une intervention des autorités. Plusieurs internautes réclament des explications, tandis que d'autres s'interrogent sur l'authenticité et le contexte de la vidéo.

Interrogé à ce sujet, le Police Press Office indique qu'une première étape consistera à authentifier les images et à déterminer la date à laquelle elles ont été tournées. «Nous allons dans un premier temps vérifier l'authenticité des images ainsi que la date à laquelle elles ont été enregistrées», a indiqué la police.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Police Press Office précise également que ce n'est qu'à l'issue de ces vérifications préliminaires qu'une décision sera prise quant à l'ouverture éventuelle d'une enquête. Si les éléments s'avèrent fondés, les autorités n'excluent pas d'engager des procédures conformément à la loi.

Parallèlement, dans un live diffusé sur les réseaux sociaux, le chanteur affirme qu'il s'agit d'une vidéo sortie de son contexte. Il soutient qu'elle aurait été tournée dans le cadre du tournage d'un clip vidéo pour l'une de ses chansons.

En attendant, cette affaire continue d'alimenter les débats, mettant en lumière les enjeux liés à la diffusion de contenus sensibles sur les réseaux sociaux et leur impact sur l'opinion publique.