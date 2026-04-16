Afrique de l'Ouest: Bidc - Le Guinéen Ismaël Nabé, élu président du Conseil des gouverneurs

Le Conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a un nouveau président. Il s'agit du ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement de la République de Guinée, Ismaël Nabé.

Il a été élu le 8 avril 2026, à l'occasion de la 24e Assemblée générale annuelle de la banque tenue à Accra, au Ghana. Il succède à ce poste au Dr Cassiel Ato Baah Forson, ministre des Finances de la République du Ghana.

Ingénieur en Télécommunication, expert en gouvernance et en partenariat public-privé, Ismaël Nabé est reconnu comme l'un des principaux artisans du renouveau économique de la Guinée, depuis sa nomination en mars 2024.

En effet, il a piloté le programme « Simandou 2040 », feuille de route nationale comprenant 122 mégaprojets et 36 réformes majeures, et a obtenu la toute première notation de crédit souveraine de la Guinée (B+ avec perspective stable) auprès de Standard & Poor's, laquelle a été révisée à B+ avec perspective positive en mars 2026.

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Le nouveau président du Conseil des gouverneurs de la Bidc, Ismaël Nabé, a exprimé sa gratitude aux gouverneurs pour la confiance placée en sa personne et a réaffirmer son engagement à travailler avec l'ensemble des parties prenantes afin d'atteindre les objectifs fixés.

Il a ensuite décliné les priorités stratégiques devant guider son mandat, notamment le renforcement de la mobilisation des ressources et du recouvrement du capital ; la facilitation de l'adhésion de membres non-régionaux afin d'élargir le rayonnement institutionnel de la banque, ainsi que le positionnement de la Bidc comme la principale institution de financement du développement en Afrique de l'Ouest.

Ismaël Nabé a également rendu un hommage à son prédécesseur, Dr Cassiel Ato Baah Forson, pour le leadership exemplaire dont il a fait preuve durant une période marquée par d'importants défis économiques, géopolitiques et sécuritaires. Il a par ailleurs salué Dr Donkor pour les progrès significatifs réalisés dans la mise en oeuvre du mandat de la banque et pour son rôle déterminant dans la promotion de l'intégration économique régionale.

Le président du conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, s'est félicité de cette élection, soulignant que son expertise constituera un atout majeur pour la banque dans un contexte mondial particulièrement exigeant. « Sa capacité à conduire la Bidc vers de nouveaux horizons où la croissance stratégique, l'efficacité opérationnelle et l'impact régional demeurent prioritaires, sera d'une valeur inestimable », souligne-t-il.