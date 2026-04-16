Ile Maurice: Festival «JazNet» - La fusion entre générations et cultures sur des notes de jazz

À l'occasion de ses 30 ans, Mo'Zar Espace Artistic voit grand. Du 23 avril au 2 mai, le festival JazNet s'annonce comme un rendez-vous majeur de la scène musicale mauricienne, mêlant concerts, transmission et engagement social. Une célébration où le jazz dépasse la musique pour devenir un véritable outil d'inclusion et de dialogue.

Programmation riche

Porté par Mo'Zar Espace Artistic, en partenariat avec l'Institut français de Maurice, ce festival s'inscrit dans une démarche profondément humaine : celle de «lutter contre l'exclusion sociale à travers la musique», tout en valorisant un parcours impressionnant - plus de 2 000 jeunes musiciens formés à ce jour. «Le jazz est un langage universel qui permet aux jeunes de s'exprimer, peu importe leur parcours», souligne Valérie Lemaire, directrice de l'atelier Mo'Zar.

Le coup d'envoi sera donné le 23 avril avec Jaz pa Jaz, une table ronde réunissant figures locales et passionnés autour d'une réflexion sur le jazz aujourd'hui. S'ensuivront concerts et masterclass, avec notamment le groupe Akinroots et le projet BèlèVerde, mêlant influences traditionnelles et contemporaines.

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Moment fort du festival : le concert anniversaire Trant-an Jaz, prévu le 30 avril au Caudan Arts Centre. Sur scène, 25 jeunes musiciens seront sous les projecteurs avec des artistes confirmés, sous la direction de Philippe Thomas. «Ce projet est avant tout une rencontre entre générations. C'est là que la magie opère», confie ce dernier.

Le festival se terminera le 2 mai avec Jam Ansam, une jam session ouverte dans un cadre naturel à Otentic Eco Tent, symbole de l'esprit de partage qui anime JazNet.

Passerelle

Au-delà des concerts, JazNet met un accent particulier sur la transmission, avec des ateliers pédagogiques et des masterclass accessibles aux jeunes musiciens. Une dimension essentielle pour Mo'Zar, qui oeuvre depuis trois décennies auprès de jeunes souvent issus de milieux vulnérables.

Grace Benoit, élève de l'atelier, témoigne de cet impact : «Mo'Zar m'a donné une voix. Grâce à la musique, j'ai gagné en confiance et trouvé ma place.» Même son de cloche du côté des enseignants. Herman Pierre Louis insiste sur l'importance de cette approche : «On ne forme pas seulement des musiciens ; on accompagne des parcours de vie.»

Aligné avec la célébration de la Journée internationale du jazz, le festival ambitionne aussi de créer des passerelles entre artistes locaux et internationaux, tout en affirmant la place du jazz à Maurice.

Entre concerts vibrants, rencontres inspirantes et moments de partage, JazNet s'impose comme bien plus qu'un festival : une expérience humaine, artistique et sociale. Un rendez-vous où chaque note raconte une histoire et où le jazz devient un vecteur d'espoir.