Afrique: Dakar, hôte de la Conférence internationale sur la protection sociale en santé du 23 au 27 novembre

Dakar — Le Sénégal va organiser, du 23 au 27 novembre, la Conférence internationale sur la protection sociale en santé, une rencontre de haut niveau dont l'objectif est de "promouvoir une approche multisectorielle, intégrée et résiliente de la protection sociale en santé, au coeur des enjeux de développement durable", a-t-on appris de source officielle.

Cette rencontre de Dakar, qui sera organisée par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, avec le soutien du royaume de Belgique, à travers son agence de coopération internationale, ENABEL, réunira près de vingt pays et jusqu'à 300 participants, notamment des décideurs publics, des partenaires techniques et financiers, des chercheurs et des acteurs du développement.

En prélude de cette conférence internationale, un atelier de consolidation des préparatifs s'est tenu, ce mercredi, à Dakar, au cours duquel, le directeur de cabinet du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a expliqué les raisons du choix du Sénégal pour accueillir ce rendez-vous international de haut niveau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"En matière de protection sociale, le Sénégal dispose d'un cadre institutionnel bien fourni : la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, l'Agence sénégalaise de couverture couverture sanitaire universelle, mais également d'autres agences et instituts qui interviennent dans le domaine de la protection sociale", a listé Youssou Djité sans être exhaustif.

Des échanges stratégiques, des cadres dédiés aux analyses techniques et à la formulation de recommandations vont rythmer la conférence de Dakar, dont les travaux aboutiront à l'élaboration d'une note politique, de fiches techniques, d'une feuille de route commune et d'une nouvelle déclaration d'intention internationale, dans la continuité de celle adoptée à Niamey en 2022.

La rencontre sera également une "occasion de permettre au Sénégal de voir les corrections à apporter par rapport à son système de protection sociale et en santé, mais aussi un moment d'échanges et de partage d'expériences et de bonnes pratiques", a souligné le directeur de cabinet du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Venu participer aux travaux préparatoires, le directeur pays d'ENABEL a salué le leadership du gouvernement sénégalais et de la ministre de la Famille, Maimouna Dièye, en particulier, pour l'initiative de l'organisation de la conférence de Dakar.

"La Belgique est fière de pouvoir être au côté du gouvernement du Sénégal pour accompagner l'organisation de cette conférence qui permettra de présenter différents modèles sociaux de protection sociale à travers le monde, et au Sénégal de présenter toutes ces réformes et ses acquis à l'international", a notamment déclaré Abou El Mahassine Fassi-Fihri.

Cette rencontre permettra également de parler des défis partagés par l'ensemble des pays, car le monde connaît plusieurs crises crises et chocs externes, notamment économiques et climatiques, a-t-il ajouté.

"Il faut voir la protection sociale non pas comme une charge, non pas pas comme un coût, mais comme un investissement dans l'humain, un investissement dans la société, dans la famille, dans la nation, afin de renforcer le modèle social", a-t-il indiqué.

En accueillant cette conférence internationale, le Sénégal entend confirmer son engagement en faveur de systèmes de protection sociale plus inclusifs, durables et résilients, au service du bien-être des populations et du développement économique, lit-on dans une note parvenue à l'APS.