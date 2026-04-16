Madagascar: Sécurité alimentaire - La résilience rizicole face au chaos climatique

La Grande Île et le Japon passent à la vitesse supérieure dans leur coopération rizicole. Face à l'urgence climatique qui fragilise les systèmes de production, deux nouveaux programmes, Vary Ala et Fy Vary 2, viennent d'être lancés avec une ambition de taille : renforcer la sécurité alimentaire des Malgaches d'ici 2030, tout en bâtissant une agriculture capable de résister aux chocs environnementaux.

L'objectif est de transformer radicalement le modèle productif d'ici quatre ans, en visant une hausse des rendements de 30 à 40 %, tout en compressant les charges financières des exploitants et l'empreinte écologique de la production.

Un partenariat scellé entre les autorités de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l'État malgache s'inscrit dans une vision de long terme. Pour Odawara Kosuke, représentant résident de la JICA à Madagascar, l'ambition est simple: « Ces deux projets visent à renforcer la sécurité alimentaire, améliorer durablement la productivité rizicole et promouvoir une agriculture résiliente face aux défis climatiques », a-t-il martelé. Pour l'expert japonais, le noeud du problème réside dans l'équilibre précaire entre performance technique et préservation des ressources: « Nous voulons améliorer rapidement les rendements grâce à des technologies accessibles aux petits produ cteurs, tout en garantissant la durabilité environnementale fondée sur la recherche scientifique. »

À grande échelle

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Les deux initiatives misent sur une immersion dans la réalité du terrain. L'initiative Vary Ala se donne pour mission d'instaurer une riziculture durable et diversifiée, dont le succès repose sur une symbiose étroite avec la protection des massifs forestiers. Ce programme de recherche et de développement déploie ses outils dans les régions d'Analamanga, du Vakinankaratra, d'Alaotra-Mangoro et du Boeny. En croisant les enjeux agronomiques, environnementaux et sociétaux, le projet s'attache à ajuster les innovations techniques aux spécificités climatiques de chaque zone.

En parallèle, le projet Fy Vary 2 amorce la phase de vulgarisation massive. Cette nouvelle étape du cycle vise à diffuser à grande échelle des méthodes de culture performantes, pour transformer les acquis de la recherche en gains de productivité concrets. Une course contre la montre pour atteindre les objectifs de 2030 et stabiliser un secteur agricole en première ligne face aux dérèglements du climat.