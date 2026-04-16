Afrique: Les sélections se jaugent avant la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026

À quelques mois du coup d'envoi de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026, la fenêtre FIFA d'avril s'impose comme un passage stratégique. Entre confrontations africaines et duels intercontinentaux dans le cadre des FIFA Series, les sélections féminines affinent leurs repères et testent leurs certitudes.
Des ambitions clairement affichées
Dès le 10 avril, le Botswana lance les hostilités face à l'Arabie saoudite. Le lendemain la Tunisie affronte Bénin. Une rencontre qui doit permettre aux Aigles de Carthage Dames d'explorer de nouvelles options offensives face à un adversaire réputé pour sa discipline défensive.
Le lendemain, le Maroc accueille la Tanzanie dans une affiche qui attire l'attention. Les Lionnes de l'Atlas poursuivent leur montée en puissance. En face, une sélection tanzanienne en progrès constant tentera de redistribuer les cartes.
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Le 14 avril s'annonce particulièrement dense. Le duel entre l'Afrique du Sud et l'Algérie mettra aux prises deux approches contrastées : intensité et projection rapide pour les Banyana Banyana, maîtrise technique et organisation pour les Algériennes. Dans le même temps, l'Égypte défie l'Arabie saoudite dans une opposition entre deux équipes en quête de confirmation sur la scène continentale.
Le Bénin, de son côté, enchaîne face aux Comores dans une confrontation plus ouverte, où les équilibres pourraient rapidement basculer.
Ajustements et confirmations attendus
Le 16 avril, la Tunisie retrouve les Comores pour un match loin d'être anodin face à une équipe en pleine progression.
Le lendemain, deux affiches concentrent l'attention. D'une part, une nouvelle confrontation entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, révélatrice de la capacité des deux staffs à ajuster rapidement leurs plans. D'autre part, un Maroc - Ghana toujours chargé d'histoire, où intensité et engagement devraient être au rendez-vous.
Enfin, le 19 avril, l'Égypte et l'Arabie saoudite se retrouvent pour une seconde manche qui offrira un éclairage précieux sur les adaptations tactiques opérées.
FIFA Series : un révélateur à l'échelle mondiale
En parallèle, les FIFA Series 2026 élargissent le champ des confrontations. Les sélections féminines africaines y croisent des adversaires venus d'autres continents, avec des écarts parfois marqués mais toujours riches d'enseignements.
Le 9 avril, la Côte d'Ivoire a marqué les esprits en dominant largement la Mauritanie (8-0) au Stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Une performance qui illustre la profondeur et le potentiel des Éléphantes.
Le 11 avril, trois rendez-vous s'étalent sur plusieurs continents. À Nairobi, le Kenya organise un mini-tournoi avec les affiches Australie - Malawi puis Kenya - Inde, offrant des oppositions de styles rares. Au Brésil, la Zambie se mesure au Canada dans un duel équilibré entre puissance physique et explosivité.
Le 12 avril confirme cette diversité : la RD Congo affronte l'Indonésie en Thaïlande, tandis qu'à Abidjan, la Mauritanie retrouve le Pakistan et la Côte d'Ivoire défie Turks-et-Caicos. Autant de rencontres dédiées à l'expérimentation, à l'observation et aux réglages.
Le 15 avril, la Zambie se frotte au Brésil à Cuiabá, un test de très haut niveau face à une référence mondiale. Trois jours plus tard, les Zambiennes enchaînent contre la République de Corée dans une opposition tout aussi exigeante.
À Abidjan, la Mauritanie et Turks-et-Caicos retrouvent respectivement le Pakistan et la Côte d'Ivoire le 16 avril. Des affiches qui permettront de confirmer certaines tendances observées lors des premières rencontres.
Rencontres amicales du mois d'avril 2026
10 avrilArabie saoudite 1-1 Botswana
Buteuses : Seba Tawfiq (90+7) / Laone Moloi (28e)
12 avril
Tunisie 1-0 Bénin
Buteuse : M. Houij (90e)
13 avril
Sénégal 1-0 Burkina Faso
Buteuse : S. Ngaye Pene (2e)
Maroc 3-0 Tanzanie
Buteuses : S.Mssoudy (2e, 77e), Y.Mrabet (80e)
14 avril
Afrique du Sud 1-0 Algérie
Buteuse : N. Majiya (35e)
Arabie saoudite 1-2 ÉgypteButeuses : A. Mobarak (37e) / N.Ghazi (60e) M.Al-Sayed (74e)
Bénin 2-0 Comores
Buteuses : M. Sadikou (6e), Y. Gnammi (28e)
16 avril
Tunisie - Comores
Sénégal - Burkina Faso
17 avril
Afrique du Sud - Algérie
Maroc - Mali
19 avril
Arabie saoudite - Égypte
FIFA Series 2026
9 avril 2026
Côte d'Ivoire 8-0 Mauritanie, Stade Alassane Ouattara, Ebimpe
11 avril 2026
Australie 5-0 Malawi, Stade national de Nyayo, Nairobi
Buteuses : E. van Egmond (5e), S. Kerr (41e), A. Chidiac (60e), H. McNamara (86e), L. McKenna (90+4)
Kenya 2-0 Inde, Stade national de Nyayo, Nairobi, Kenya
Buteuses : M. Emedot (2e) T. Obunya (55e)
Canada 4-0 Zambie, Arena Pantanal, Cuiabá, Brésil, 19h00
Buteuses : N. Prince (41e, 45+1), A. Chukwu (81e, 88e)
12 avril 2026
Indonésie 1-7 RD Congo, Stade Ratchaburi, Province de Ratchaburi, Thaïlande
Buteuses : C. Scheunemann (7e) / M. Kajinga (23e, 59e), F. Mawete (29e, 74e), M. Kasaj (45+6) O. Massombo (52e), J. Feza (82e)
Mauritanie 1-0 Pakistan, Stade Alassane-Ouattara, Abidjan, Côte d'Ivoire
Buteuse : R. Gengui (21e)
Turks-et-Caicos 1-15 Côte d'Ivoire, Stade Alassane-Ouattara, Ebimpe
Buteuses: I. Moline (28e)/ A.Diallo (6e 10e 23e 42e),P. Kreto (12e 22e 27e 47e 52e), R. Kouassi (32e), S.Kokora (45e), A. Koko (45+1), I. Konan (78e 83e), A. Abrogoua (90+3)
15 avril 2026
Brésil 6-1 Zambie, Arena Pantanal, Cuiabá, Brésil
Buteuses : Yasmim (30e),T. Maranhão (47e), Angelina (60e p), R. Bahia (77e), Kerolin (90'+1),V. Calhau (90'+6' p) / B.Banda (51e)
Inde 3-2 Malawi, Stade national de Nyayo, Nairobi, Kenya (match pour la troisième place - FIFA Series 2026 Kenya)
Buteuses : A. Oraon (18e), A. Singh (45+1, 84e) / I. Khumalo (43e), D. Henry (60e)
Thaïlande 2-0 RD Congo, Stade Ratchaburi, Province de Ratchaburi, Thaïlande (Finale - FIFA Series 2026 Thaïlande)
Buteuses : Maartensson (60e), W. Kwaenkasikarm (90+1)
Kenya 0-2 Australie, Stade national de Nyayo, Nairobi, Kenya (Finale - FIFA Series 2026 Kenya)
Buteuses : S.Kerr (25e), C.Wheeler (54e)
16 avril 2026
Côte d'Ivoire - Pakistan, Stade Alassane-Ouattara, Abidjan, Côte d'Ivoire, 16h00
Turks-et-Caicos - Mauritanie, Stade Alassane-Ouattara, Abidjan, Côte d'Ivoire 19h30
18 avril 2026
République de Corée - Zambie, Arena Pantanal, Cuiabá, Brésil, 19h00