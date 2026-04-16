Afrique: Les sélections se jaugent avant la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026

À quelques mois du coup d'envoi de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026, la fenêtre FIFA d'avril s'impose comme un passage stratégique. Entre confrontations africaines et duels intercontinentaux dans le cadre des FIFA Series, les sélections féminines affinent leurs repères et testent leurs certitudes.

Des ambitions clairement affichées

Dès le 10 avril, le Botswana lance les hostilités face à l'Arabie saoudite. Le lendemain la Tunisie affronte Bénin. Une rencontre qui doit permettre aux Aigles de Carthage Dames d'explorer de nouvelles options offensives face à un adversaire réputé pour sa discipline défensive.

Le lendemain, le Maroc accueille la Tanzanie dans une affiche qui attire l'attention. Les Lionnes de l'Atlas poursuivent leur montée en puissance. En face, une sélection tanzanienne en progrès constant tentera de redistribuer les cartes.

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Le 14 avril s'annonce particulièrement dense. Le duel entre l'Afrique du Sud et l'Algérie mettra aux prises deux approches contrastées : intensité et projection rapide pour les Banyana Banyana, maîtrise technique et organisation pour les Algériennes. Dans le même temps, l'Égypte défie l'Arabie saoudite dans une opposition entre deux équipes en quête de confirmation sur la scène continentale.

Le Bénin, de son côté, enchaîne face aux Comores dans une confrontation plus ouverte, où les équilibres pourraient rapidement basculer.

Ajustements et confirmations attendus

Le 16 avril, la Tunisie retrouve les Comores pour un match loin d'être anodin face à une équipe en pleine progression.

Le lendemain, deux affiches concentrent l'attention. D'une part, une nouvelle confrontation entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, révélatrice de la capacité des deux staffs à ajuster rapidement leurs plans. D'autre part, un Maroc - Ghana toujours chargé d'histoire, où intensité et engagement devraient être au rendez-vous.

Enfin, le 19 avril, l'Égypte et l'Arabie saoudite se retrouvent pour une seconde manche qui offrira un éclairage précieux sur les adaptations tactiques opérées.

FIFA Series : un révélateur à l'échelle mondiale

En parallèle, les FIFA Series 2026 élargissent le champ des confrontations. Les sélections féminines africaines y croisent des adversaires venus d'autres continents, avec des écarts parfois marqués mais toujours riches d'enseignements.

Le 9 avril, la Côte d'Ivoire a marqué les esprits en dominant largement la Mauritanie (8-0) au Stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Une performance qui illustre la profondeur et le potentiel des Éléphantes.

Le 11 avril, trois rendez-vous s'étalent sur plusieurs continents. À Nairobi, le Kenya organise un mini-tournoi avec les affiches Australie - Malawi puis Kenya - Inde, offrant des oppositions de styles rares. Au Brésil, la Zambie se mesure au Canada dans un duel équilibré entre puissance physique et explosivité.

Le 12 avril confirme cette diversité : la RD Congo affronte l'Indonésie en Thaïlande, tandis qu'à Abidjan, la Mauritanie retrouve le Pakistan et la Côte d'Ivoire défie Turks-et-Caicos. Autant de rencontres dédiées à l'expérimentation, à l'observation et aux réglages.

Le 15 avril, la Zambie se frotte au Brésil à Cuiabá, un test de très haut niveau face à une référence mondiale. Trois jours plus tard, les Zambiennes enchaînent contre la République de Corée dans une opposition tout aussi exigeante.

À Abidjan, la Mauritanie et Turks-et-Caicos retrouvent respectivement le Pakistan et la Côte d'Ivoire le 16 avril. Des affiches qui permettront de confirmer certaines tendances observées lors des premières rencontres.

Rencontres amicales du mois d'avril 2026

10 avrilArabie saoudite 1-1 Botswana

Buteuses : Seba Tawfiq (90+7) / Laone Moloi (28e)

12 avril

Tunisie 1-0 Bénin

Buteuse : M. Houij (90e)

13 avril

Sénégal 1-0 Burkina Faso

Buteuse : S. Ngaye Pene (2e)

Maroc 3-0 Tanzanie

Buteuses : S.Mssoudy (2e, 77e), Y.Mrabet (80e)

14 avril

Afrique du Sud 1-0 Algérie

Buteuse : N. Majiya (35e)

Arabie saoudite 1-2 ÉgypteButeuses : A. Mobarak (37e) / N.Ghazi (60e) M.Al-Sayed (74e)

Bénin 2-0 Comores

Buteuses : M. Sadikou (6e), Y. Gnammi (28e)

16 avril

Tunisie - Comores

Sénégal - Burkina Faso

17 avril

Afrique du Sud - Algérie

Maroc - Mali

19 avril

Arabie saoudite - Égypte

FIFA Series 2026

9 avril 2026

Côte d'Ivoire 8-0 Mauritanie, Stade Alassane Ouattara, Ebimpe

11 avril 2026

Australie 5-0 Malawi, Stade national de Nyayo, Nairobi

Buteuses : E. van Egmond (5e), S. Kerr (41e), A. Chidiac (60e), H. McNamara (86e), L. McKenna (90+4)

Kenya 2-0 Inde, Stade national de Nyayo, Nairobi, Kenya

Buteuses : M. Emedot (2e) T. Obunya (55e)

Canada 4-0 Zambie, Arena Pantanal, Cuiabá, Brésil, 19h00

Buteuses : N. Prince (41e, 45+1), A. Chukwu (81e, 88e)

12 avril 2026

Indonésie 1-7 RD Congo, Stade Ratchaburi, Province de Ratchaburi, Thaïlande

Buteuses : C. Scheunemann (7e) / M. Kajinga (23e, 59e), F. Mawete (29e, 74e), M. Kasaj (45+6) O. Massombo (52e), J. Feza (82e)

Mauritanie 1-0 Pakistan, Stade Alassane-Ouattara, Abidjan, Côte d'Ivoire

Buteuse : R. Gengui (21e)

Turks-et-Caicos 1-15 Côte d'Ivoire, Stade Alassane-Ouattara, Ebimpe

Buteuses: I. Moline (28e)/ A.Diallo (6e 10e 23e 42e),P. Kreto (12e 22e 27e 47e 52e), R. Kouassi (32e), S.Kokora (45e), A. Koko (45+1), I. Konan (78e 83e), A. Abrogoua (90+3)

15 avril 2026

Brésil 6-1 Zambie, Arena Pantanal, Cuiabá, Brésil

Buteuses : Yasmim (30e),T. Maranhão (47e), Angelina (60e p), R. Bahia (77e), Kerolin (90'+1),V. Calhau (90'+6' p) / B.Banda (51e)

Inde 3-2 Malawi, Stade national de Nyayo, Nairobi, Kenya (match pour la troisième place - FIFA Series 2026 Kenya)

Buteuses : A. Oraon (18e), A. Singh (45+1, 84e) / I. Khumalo (43e), D. Henry (60e)

Thaïlande 2-0 RD Congo, Stade Ratchaburi, Province de Ratchaburi, Thaïlande (Finale - FIFA Series 2026 Thaïlande)

Buteuses : Maartensson (60e), W. Kwaenkasikarm (90+1)

Kenya 0-2 Australie, Stade national de Nyayo, Nairobi, Kenya (Finale - FIFA Series 2026 Kenya)

Buteuses : S.Kerr (25e), C.Wheeler (54e)

16 avril 2026

Côte d'Ivoire - Pakistan, Stade Alassane-Ouattara, Abidjan, Côte d'Ivoire, 16h00

Turks-et-Caicos - Mauritanie, Stade Alassane-Ouattara, Abidjan, Côte d'Ivoire 19h30

18 avril 2026

République de Corée - Zambie, Arena Pantanal, Cuiabá, Brésil, 19h00