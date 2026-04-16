Afrique: Les 19 officiels africains au rendez-vous du Mondial 2026

Ils seront 19 à représenter l'arbitrage africain au plus haut niveau. La FIFA a dévoilé la liste des officiels retenus pour la Coupe du Monde 2026™, et le continent y affiche une présence consistante, reflet d'une progression désormais bien installée.

Dans le détail, sept arbitres centraux, dix assistants et deux spécialistes de l'assistance vidéo (VAR) défendront les couleurs africaines lors du tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin - 19 juillet). Tous figurent dans le cercle restreint des 170 officiels appelés à diriger les rencontres du Mondial.

Les arbitres CAF sélectionnés pour le Mondial 2026 :

Arbitres centraux:

Mustapha Ghorbal (Algérie), Amin Mohamed (Égypte), Pierre Atcho (Gabon), Dahane Beida (Mauritanie), Jalal Jayed (Maroc), Abongile Tom (Afrique du Sud), Omar Abdulkadir Artan (Somalie)

Arbitres assistants:

Mokrane Gourari (Algérie), Jerson Emiliano dos Santos (Angola), Boris Ditsoga (Gabon), Ahmed Hossam Taha (Égypte), Elvis Noupue (Cameroun), Mahmoud Abouelregal (Égypte), Amos Abeigne Ndong (Gabon), Mostafa Akarkad (Maroc), Zakaria Brinsi (Maroc), Zakhele Siwela (Afrique du Sud)

VAR:

Mahmoud Ashour (Égypte), Hamza El Fariq (Maroc)