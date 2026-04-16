Afrique de l'Ouest: Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO - Ismaël Nabé de la Guinée élu président du Conseil des gouverneurs

Le Conseil des Gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a procédé à l'élection, à l'unanimité, de Ismaël Nabé, ministre du Plan, de la Coopération Internationale et du Développement de la République de Guinée, en qualité de nouveau Président du Conseil des gouverneurs.

Selon un communiqué de presse, cette nomination est intervenue le 8 avril 2026, à l'occasion de la 24ème Assemblée Générale Annuelle de la Banque, tenue à Accra, en République du Ghana. Il succède à Dr Cassiel Ato Baah Forson, ministre des Finances de la République du Ghana. Ingénieur en télécommunications, expert en gouvernance et en partenariats public-privé, renseigne la même source, le ministre Ismaël Nabé est reconnu comme l'un des principaux artisans du renouveau économique de la Guinée depuis sa nomination en mars 2024.

Il a notamment piloté le programme « Simandou 2040 », feuille de route nationale comprenant 122 mégaprojets et 36 réformes majeures, et a obtenu la toute première notation de crédit souveraine de la Guinée (B+ avec perspective stable) auprès de Standard & Poor's, laquelle a été révisée à B+ avec perspective positive en mars 2026.

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Le Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, s'est félicité de cette nomination, soulignant que l'expertise du ministre Nabé en matière de planification économique, de développement et de coopération internationale constitue un atout majeur pour la Banque dans un contexte mondial particulièrement exigeant. « Sa capacité à conduire la Bidc vers de nouveaux horizons, où la croissance stratégique, l'efficacité opérationnelle et l'impact régional demeurent prioritaires, sera d'une valeur inestimable », a déclaré Dr Donkor.

Dans sa première allocution, M. Nabé a exprimé sa profonde reconnaissance aux Gouverneurs pour la confiance placée en sa personne et a réaffirmé son engagement à travailler avec l'ensemble des parties prenantes afin d'atteindre les objectifs fixés. Il a décliné quatre priorités stratégiques devant guider son mandat, notamment le renforcement de la mobilisation des ressources et du recouvrement du capital, la facilitation de l'adhésion de membres non régionaux afin d'élargir le rayonnement institutionnel de la Banque, ainsi que le positionnement de la Bidc comme la principale institution de financement du développement en Afrique de l'Ouest.

M. Nabé a également rendu hommage à son prédécesseur, Dr Cassiel Ato Baah Forson, pour le leadership exemplaire dont il a fait preuve durant une période marquée par d'importants défis économiques, géopolitiques et sécuritaires.

Il a, par ailleurs, salué Dr Donkor pour les progrès significatifs réalisés dans la mise en œuvre du mandat de la Banque et pour son rôle déterminant dans la promotion de l'intégration économique régionale.