Sénégal: BRVM - Le titre TotalEnergies Marketing Sénégal réalise la meilleure performance du marché des actions ce mercredi 15 avril 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 15 avril 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre TotalEnergies Marketing Sénégal a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de 7,35% de son cours.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 2 995 FCFA la veille à 3 215 FCFA ce 15 avril 2026, soit une augmentation de 220 FCFA. Au 30 septembre 2025, la société TotalEnergies Marketing Sénégal avait réalisé un résultat net de 5,024 milliards de FCFA contre 5,824 milliards de FCFA au 30 septembre 2024, soit une baisse de 14%.

Les responsables de cette société de distribution de produits d'hydrocarbures avaient estimé dans leur rapport d'activité que le résultat net était en cohérence avec le résultat des activités ordinaires.

Celui-ci avait enregistré une diminution de 14% liée à la baisse du chiffre d'affaires et à celle des dividendes reçus des filiales. La société n'a pas encore rendu public ses résultats annuels au titre de l'exercice 2025.

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Le Top des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 7,35% à 3 215 FCFA), BOA Bénin (plus 3,38% à 7 650 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,28% à 15 700 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 1,80% à 2 260 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 6 335 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 2 925 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 3 000 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 30 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 6,25% 1 500 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à1,624 milliard FCFA contre 3,279 milliards FCFA la veille.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 18,065 milliards, passant de 15 506,343 milliards FCFA la veille à 15 488,278 milliards FCFA ce 15 avril 2026.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 4 millions FCFA, en se situant à 11 920,745 milliards FCFA contre 11 921,145 milliards FCFA le 14 avril 2026.

Les indices en sont à leur quatrième journée de baisses ininterrompues. C'est ainsi que l'indice BRVM composite a enregistré une baisse de 0,12% à 401,71 points contre 402,18 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,25% à 188,45 points contre 188,93 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,10% à 156,41 points contre 156,56 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a baissé de 0,60% à 280,09 points contre 281,78 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,12% à 154,69 points contre 154,87 points la veille.