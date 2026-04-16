Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 avril 2026

revue de presse

Kenya : Flambée historique des prix des carburants malgré une baisse de la fiscalité

Le Kenya a procédé à une forte augmentation des prix des produits pétroliers, avec une envolée record du diesel, en dépit d’un allègement de la fiscalité sur les carburants.

Cette hausse intervient dans un contexte de tensions internationales, le conflit en Iran exerçant une pression accrue sur les cours mondiaux du pétrole et sur les coûts du transport maritime.

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Dans sa dernière révision tarifaire, l’Autorité de régulation de l’énergie et du pétrole (Epra) a relevé le prix du diesel de 40 shillings kényans, le portant à 206 shillings le litre (environ 1,6 dollar ou 1,2 livre sterling). Le prix de l’essence a, quant à lui, augmenté de 28 shillings, atteignant un niveau similaire. [Source Africanews]

Au Cameroun, le Pape Léon XIV appelle à « briser les chaînes de la corruption »

u Cameroun, le Pape XIV a appelé à briser les chaînes de la corruption. C’était dans son premier discours au Palais d’Etoudi devant les autorités camerounaises.

Dans un discours très remarqué au Palais de l’Unité à Yaoundé, le Pape Léon XIV, aux côtés du président Paul Biya, a fait une série de plaidoyers à l’endroit des autorités camerounaises. Il a notamment appelé à « briser les chaînes de la corruption », un phénomène qui gangrène la société camerounaise.

Un message fort à résonance politique qui intervient dans un contexte dans un pays où les accusations de corruption sont récurrentes. Plusieurs pontes du régime du président Paul Biya ont été incarcérés pour corruption. Selon l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2025 de Transparency International, publié en février 2026, le Cameroun a obtenu un score de 26/100, stagnant à un niveau élevé de corruption. [Source actucameroun.com]

Rougeole - La vaccination a permis d'éviter près de 20 millions de décès sur le continent

L'augmentation de la couverture vaccinale a permis d'éviter 19, 5 millions de décès liés à la rougeole sur le continent africain depuis l'an 2000, ont indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance du Vaccin (GAVI).

Ces données résultent d'une étude réalisée par les deux organisations internationales en perspective de la célébration, du 24 au 30 avril de l'édition 2026, de la Semaine mondiale de la vaccination.

Il ressort de ce rapport que plus de 500 millions d'enfants ont été protégés de la rougeole en Afrique grâce à la vaccination systématique menée entre 2000 et 2024. [Source Agence de Presse Senegalaise]

Burkina : 118 associations dissoutes

Le Burkina a franchi une nouvelle étape dans la restructuration de son paysage associatif. Ce mercredi, le gouvernement a annoncé la dissolution de 118 associations opérant dans divers secteurs, invoquant leur non-respect des dispositions légales en vigueur.

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a indiqué dans un communiqué officiel que ces organisations sont désormais « réputées dissoutes » conformément à la loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 portant liberté d’association. Elles sont, de ce fait, interdites d’activités sur l’ensemble du territoire national, toute violation exposant les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. [Source Apanews]

Mali : Un excédent commercial de 418,9 milliards de FCFA, porté par la flambée de l’or

Le Mali a enregistré un excédent commercial de 418,9 milliards de FCFA au quatrième trimestre 2025, après un déficit de 344,3 milliards au trimestre précédent. Cette performance, confirmée le 14 avril 2026 par le Conseil national du crédit de la BCEAO réuni à Bamako, repose très largement sur les exportations d’or. Elle témoigne d’une amélioration conjoncturelle du commerce extérieur, mais ne saurait occulter les déséquilibres persistants de l’économie malienne.

Les douanes et l’Institut national de la statistique font état d’exportations totales de 1 286,4 milliards de FCFA, contre 867,4 milliards d’importations, soit un taux de couverture de 148,3 %. L’or non monétaire représente à lui seul 91 % des ventes extérieures. Les principales destinations sont l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l’Australie. Cette embellie masque une concentration extrême des recettes sur un seul produit, ce qui rend le pays vulnérable aux fluctuations des cours et aux aléas du secteur minier. [Source Africapresse]

Arrestation de Kemi Seba en Afrique du Sud : Une extradition vers le Bénin en cours

L’influenceur panafricaniste Kemi Seba a été arrêté en Afrique du Sud. Recherché par le Bénin pour son implication présumée dans une tentative de coup d’État, il fait désormais l’objet d’une procédure d’extradition, selon la police sud-africaine.

Kemi Seba, figure controversée du panafricanisme, a été interpellé lundi en Afrique du Sud. Cette arrestation intervient alors qu’il est visé par un mandat d’arrêt émis par les autorités béninoises. Celles-ci l’accusent d’avoir soutenu la tentative de coup d’État survenue en décembre dernier. La police sud-africaine a confirmé jeudi que l’activiste fait actuellement l’objet d’une procédure d’extradition vers le Bénin. [Source Africa Radio]

Algérie – Préparations des législatives 2026 : 407 sièges de députés à renouveler le 2 juillet

À l’approche des élections législatives prévues le 2 juillet 2026, la scène politique algérienne entre dans une phase d’intense mobilisation.

Ce scrutin doit renouveler les 407 sièges de l’Assemblée populaire nationale (APN), actuellement dominée par le Front de libération nationale (FLN) avec 98 sièges, suivi du Rassemblement national démocratique (RND) 58 sièges, et l’opposition représentée par le Mouvement de la société pour la paix (MSP) 65 sièges.

L’objectif est double : consolider leur base électorale et préparer les listes de candidats dans un système où le scrutin proportionnel reste la règle. [Source Africa 24]

Madagascar : La présidence dénonce des menaces contre le Président de la Refondation

À Madagascar, le Directeur de la communication de la Présidence a tenu mercredi 15 avril 2026 sa première conférence de presse dans un contexte marqué par la récente arrestation de quatre membres de la Gen Z.

Mais, Harry Laurent Rahajason, plus connu sous le surnom de Rolly Mercia – n’est quasiment pas revenu sur cette affaire, se contentant de rappeler le principe de séparation des pouvoirs. Il a en revanche longuement fait état d’un projet d’attaque contre l’Assemblée nationale et de menaces planant sur le Président de la Refondation. Des drones suspects ont selon lui survolé son domicile. [Source RFI]

Zimbabwe : Vers la reprise des exportations de lithium sur fond d’octroi de quotas

Premier producteur de lithium en Afrique, le Zimbabwe cherche à mieux contrôler la gestion de cette ressource, décrétant ainsi en février un embargo sur les exportations. Deux mois plus tard, la levée de cette mesure se poursuit progressivement, alors que l’État dicte les nouvelles règles du jeu.

Au Zimbabwe, l’embargo décrété en février dernier sur les exportations de concentré de lithium commence à être progressivement assoupli, avec l’octroi de quotas à certains producteurs. Cette orientation a été confirmée mardi 14 avril par le ministre des Mines Polite Kambamura (photo) qui évoque une approche pensée pour protéger les investissements existants tout en soutenant les ambitions de transformation locale. [Source Agence ecofin]

Ile Maurice : Festival «JazNet» - La fusion entre générations et cultures sur des notes de jazz

À l'occasion de ses 30 ans, Mo'Zar Espace Artistic voit grand. Du 23 avril au 2 mai, le festival JazNet s'annonce comme un rendez-vous majeur de la scène musicale mauricienne, mêlant concerts, transmission et engagement social. Une célébration où le jazz dépasse la musique pour devenir un véritable outil d'inclusion et de dialogue.

Porté par Mo'Zar Espace Artistic, en partenariat avec l'Institut français de Maurice, ce festival s'inscrit dans une démarche profondément humaine : celle de «lutter contre l'exclusion sociale à travers la musique», tout en valorisant un parcours impressionnant - plus de 2 000 jeunes musiciens formés à ce jour. «Le jazz est un langage universel qui permet aux jeunes de s'exprimer, peu importe leur parcours», souligne Valérie Lemaire, directrice de l'atelier Mo'Zar. [Source L’Express de Maurice]