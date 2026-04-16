Libye: Les forces armées rivales de l'Est et de Tripoli réunies dans des exercices sous l'égide des États-Unis

Flintlock, le principal exercice d'opérations spéciales du Commandement américain pour l'Afrique (Africom), a officiellement débuté le 14 avril 2026 par une double cérémonie d'ouverture en Libye et en Côte d'Ivoire.

Fait marquant de cette édition 2026, la présence de forces des deux camps rivaux libyens, l'Est du maréchal Haftar et celui reconnue par l'ONU basé à Tripoli.

Après l'unification du budget libyen la semaine précédente sous pressions américaines, des unités militaires issues de l'Est et de l'Ouest de la Libye ont pris part le 14 avril à des exercices militaires organisés à Syrte par le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (Africom).

Ces exercices militaires, intitulés Flintlock26, qui ont démarré le 15 avril pour un mois, et dont une partie se déroule en Libye, marquent le premier événement conjoint de ce type organisé par l'Africom.

C'est en effet une première depuis la chute de l'ancien régime du colonel Kadhafi, en 2011, avec la participation de l'Armée nationale libyenne (ANL) dirigée par Khalifa Haftar d'un côté et de l'autre côté les forces du Gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli. Lire la suite...