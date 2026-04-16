Maroc: Le Premier secrétaire de l'USFP préside la rencontre nationale des femmes ittihadies

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, présidera ce vendredi 17 avril les travaux de la séance d'ouverture de la rencontre nationale des femmes ittihadies qui se déroulera les 16, 17 et 18 avril au Complexe international Moulay Rachid pour l'enfance et la jeunesse à Bouznika

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la Commission administrative nationale lors de sa dernière réunion, et de la dynamique organisationnelle que connaît le parti.

L'objectif est de renforcer le rôle politique de la femme, de relever les défis de la représentativité politique et les enjeux de la justice sociale et territoriale, et d'y contribuer

Participeront à cette importante rencontre les femmes membres du Bureau politique, du Conseil national du parti, du Conseil national de l'OFI, du Conseil national de la Chabiba ittihadia, les femmes des secteurs professionnels et les élues, ainsi que des militantes et des personnalités féminines ittihadies venues des différentes régions et provinces du Royaume

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Cette rencontre vise à renforcer la coordination entre les différentes composantes de l'USFP, à consolider la présence des femmes ittihadies au sein des institutions élues, à partager les expériences réussies en matière de gestion territoriale, ainsi qu'à élaborer des recommandations pratiques susceptibles d'améliorer leurs performances et leur contribution à la gestion des affaires publiques.