A l'occasion du Sommet Africa Forward, qui aura lieu à Nairobi les 11 et 12 mai prochains, l'initiative Nova Garage s'affirme comme une plateforme continentale dédiée à l'entrepreneuriat et à l'innovation africaine, avec une ambition claire : faire émerger une génération de projets capables de s'imposer sur les marchés régionaux et internationaux.

En accueillant la première édition de Nova Garage en mai 2026, Nairobi confirme son rôle de centre névralgique de l'innovation africaine au coeur de la Silicon Savannah, un écosystème devenu l'un des plus dynamiques du continent grâce à ses centaines de startups et à sa forte concentration d'acteurs de la fintech, de la cleantech et de l'agritech.

Placée sous le haut patronage du Président la République du Kenya et portée conjointement par la French-African Foundation, l'Autonomous Advancement Initiative ainsi que le Ministère kényan des Affaires étrangères et de la Diaspora, Nova Garage s'inscrit dans cette dynamique. Cette initiative se positionne comme un espace de convergence continentale, destiné à accompagner les initiatives les plus prometteuses portées par des entrepreneurs africains et issus de la diaspora.

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La campagne de candidatures permettra de sélectionner quinze entrepreneurs qui présenteront leurs projets le 11 mai 2026, en marge du Sommet Africa Forward, devant un public composé d'investisseurs, de dirigeants d'entreprises, d'institutions publiques et d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial international.

« Nous avons passé des décennies à parler de l'avenir de l'Afrique. Il est peut-être temps de laisser la place à ceux qui le construisent réellement. »

-- Dr Abraham Korir Sing'Oei, Ministre des Affaires étrangères kényan

Un dispositif d'accélération porté par des acteurs institutionnels et stratégiques

Nova Garage s'appuie sur une coopération étroite entre acteurs institutionnels et économiques de premier plan. Cette synergie permet de structurer un dispositif d'accompagnement renforcé, conçu pour faire émerger et accélérer des projets à fort impact. Concrètement, les entrepreneurs bénéficient d'un accès facilité à des ressources techniques, financières et stratégiques, ainsi qu'à des expertises sectorielles de haut niveau.

L'ambition est claire : transformer des idées prometteuses en entreprises solides, capables de changer d'échelle. Grâce à un accompagnement opérationnel approfondi et à une mise en relation directe avec des décideurs et investisseurs internationaux réunis lors du sommet Africa Forward, Nova Garage entend créer les conditions d'un véritable passage à l'échelle pour une nouvelle génération d'entrepreneurs africains.

Une dynamique continentale portée par une génération d'entrepreneurs en mouvement

Au-delà de son ancrage kényan, Nova Garage s'inscrit dans une dynamique plus large : celle d'une innovation africaine désormais structurée, ambitieuse et résolument tournée vers l'impact.

Une nouvelle génération d'entrepreneurs émerge, moins dans une logique d'adaptation que de création, en développant des solutions originales, ancrées dans les réalités locales et conçues dès l'origine pour un passage à l'échelle.

Cette évolution s'accompagne d'une transformation progressive des écosystèmes d'innovation à travers le continent, où les échanges entre hubs technologiques se multiplient, favorisant l'émergence de synergies entre villes et pays et contribuant à la consolidation d'un espace économique de l'innovation de plus en plus intégré.

Candidatures ouvertes : une opportunité à saisir

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 avril et s'adressent aux entrepreneurs africains de moins de 35 ans disposant d'un projet structuré, d'un produit existant et d'une ambition de croissance.

Rejoindre Nova Garage permettra aux entrepreneurs sélectionnés d'avoir accès à un espace stratégique de visibilité, de connexions et d'accélération, au contact direct des acteurs qui façonnent l'économie du continent.

Candidater : https://www.novagarage.africa/