Congo-Brazzaville: Patrimoine culturel - Une visite en quête du contenu du futur musée national

En visite au Musée du bassin du Congo, le ministre d'État en charge des Grands travaux, Jean-Jacques Bouya, accompagné de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongault, a mis en avant la nécessité de doter le futur musée national d'un contenu historique et culturel solide. Cette immersion a permis de souligner l'importance de la mémoire, de la conservation des oeuvres et de la structuration des infrastructures culturelles dans le développement urbain.

La visite effectuée par Jean-Jacques Bouya au Musée du bassin du Congo situé à Brazzaville au sein du quotidien « Les Dépêches de Brazzaville » s'inscrit dans une dynamique plus large de structuration des équipements culturels au Congo. Au cœur de cette démarche le projet du futur musée national, dont le bâtiment est déjà achevé mais reste en attente d'un contenu à la hauteur de ses ambitions.

« Le travail vient d'être réalisé, le bâtiment est terminé et équipé, il restait son contenu », a indiqué le ministre d'État, insistant sur la nécessité de construire une véritable narration autour des oeuvres et du patrimoine. Pour lui, l'enjeu dépasse la simple infrastructure, il s'agit d'écrire un récit, de donner corps à l'histoire nationale et de valoriser l'identité culturelle du pays.

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Cette ambition s'inscrit dans une vision globale de l'aménagement urbain. Le futur musée s'intègre dans un environnement en pleine transformation, marqué par la densification de la ville et la mise en place de commodités modernes, à savoir centre commercial, complexe scolaire, hôpital de référence ou encore centre d'affaires.

Au cours de la visite guidée par le responsable du cadre, Maurin Jonathan Mobassi, le ministre d'État s'est dit agréablement surpris par la richesse des collections conservées au Musée du Bassin du Congo. Il a salué le travail de préservation déjà accompli, mettant en avant la valeur historique des œuvres exposées, témoins de la mémoire du pays et de la sous-région.

Au-delà de la valorisation des œuvres locales, la question de la récupération du patrimoine culturel congolais à l'étranger a également été évoquée. Le ministre a souligné la nécessité, à terme, de rapatrier certaines pièces afin d'enrichir les collections nationales et renforcer l'attractivité du futur musée.

Soutenue notamment par la coopération internationale, cette initiative marque le début d'un processus appelé à s'inscrire dans la durée. « Nous commençons une très belle aventure », a déclaré Jean-Jacques Bouya, convaincu que ce projet contribuera à renforcer la transmission de la mémoire et à faire du musée un lieu de référence pour les Congolais et les visiteurs étrangers. À terme, le futur musée national ambitionne ainsi de devenir un espace majeur de diffusion du savoir, capable de raconter l'histoire du Congo, du bassin du Congo et de ses peuples, tout en consolidant le lien entre culture, identité et développement.

Pour rappel, la visite s'est déroulée en présence de la présidente directrice générale par intérim, Raïssa Angombo, et du directeur des rédactions des Dépêches de Brazzaville, Emile Gankama. À cette occasion, ce dernier a procédé à la remise de l'ouvrage intitulé « Témoigner pour édifier » dont il est l'auteur à Jean-Jacques Bouya, un geste symbolique illustrant le lien étroit entre production intellectuelle, mémoire et valorisation du patrimoine culturel.