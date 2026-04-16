Congo-Brazzaville: Etablissement des permis de conduire - Le centre d'enrôlement biométrique de Kintélé ouvre ses portes

La société Nathan Services SARL a officiellement lancé, le 13 avril dernier, les opérations d'enrôlement biométrique en vue de l'établissement des permis de conduire et des cartes grises au profit des conducteurs des motocyclistes et autres automobilistes.

Situé dans l'enceinte du stade de la Concorde, notamment dans les locaux de la mairie de la commune de Kintélé, le centre permettra, entre entres, de rapprocher l'administration des usagers. C'est la directrice générale adjointe de la société Nathan Services, Sonia Christelle Gboho, qui a lancé cette opération qui se poursuivra dans les autres localités après les trois mois de la phase pilote.

« Des personnes viennent avec leurs dossiers complets et nous les recevons avant l'acheminement pour l'établissement du permis de conduire. Nous produisons essentiellement les cartes grises et les permis de conduire. Dans un premier temps, nous ferons uniquement les enrôlements », a-t-elle expliqué.

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Parlant des motivations, Sonia Christelle Gboho a indiqué que l'ouverture de cette antenne répond à un besoin : beaucoup de personnes sont en situation irrégulière concernant les permis de conduire et les cartes grises. L'installation d'une antenne d'enrôlement à Kintélé a été positivement saluée par les motocyclistes. Elle offre aux usagers des conditions d'enrôlement modernes, efficaces et sécurisées, garantissant un traitement rapide et conforme aux standards en vigueur.

« J'apprécie l'initiative, j'ai été bien reçu, j'exprime ma joie tout en sachant qu'à Kintélé il y a une antenne d'établissement des permis de conduire. J'invite mes confrères motards à faire comme moi, c'est à un prix abordable, j'ai payé 50 000 FCFA à la caisse », a témoigné un conducteur de taxi moto après son enrôlement.

La société Nathan Services SARL est agréée depuis le 22 avril 2024 pour l'exercice des activités liées à l'impression des permis de conduire et des cartes grises. Une mission qu'elle s'est engagée à assurer dans le strict respect des exigences techniques et biométriques définies par les autorités compétentes.