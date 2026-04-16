Maroc: La France invitée d'honneur du SIEL

La France est l'invitée d'honneur de la 31e édition du SIEL, avec la programmation de 125 activités et des rencontres avec 15 écrivains.

Cette présence s'inscrit dans le cadre d'une dynamique marquée par une dense coopération bilatérale suite à la participation du Maroc comme invité d'honneur au Festival du livre de Paris en 2025 et confirme la place de choix qu'occupent le livre et la lecture dans les politiques publiques des deux pays, a indiqué, mardi à Rabat, l'ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier lors d'une conférence de presse, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication pour présenter le programme de cette édition et l'activité "Rabat capitale mondiale du livre".

Le Maroc a placé la barre très haut lors de sa participation au Festival du livre de Paris 2025, témoignage d'une passion partagée pour la promotion du livre et la consécration des traditions de lecture, face à la recrudescence des nouvelles technologies, a souligné M. Lecourtier.

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Le diplomate a aussi relevé la contribution précieuse d'une élite d'écrivains marocains et français à l'édification des relations d'excellence entre les deux pays et leurs peuples, précisant qu'outre les espaces du SIEL, la participation française s'étendra à 12 villes dans le cadre de l'adhésion à des programmes stimulant la passion pour la lecture et renforçant l'interaction entre les créateurs et les lecteurs.

Le Pavillon France au SIEL rendra hommage à la jeunesse, en écho à la thématique de la saison culturelle 2025-2026 de l'Institut français du Maroc. La programmation de ce pavillon consacre un volet au grand public à travers des rencontres littéraires avec 15 auteurs invités dont Annie Ernaux, prix Nobel de la littérature pour 2022, une exposition "villes flottantes" pour une expérience immersive et esthétique et une autre consacrée aux bandes dessinées, des proclamations de prix littéraires (4ème édition du prix Goncourt du Maroc) et des dizaines d'ateliers tout public et d'autres jeunesse.

Pour sa part, le volet professionnel (8 et 9 mai), dédié aux enjeux de l'écosystème livre, verra la participation de 21 personnalités représentant les principaux acteurs institutionnels du livre français (France Livre, le Centre national du livre, l'Institut français Paris) ainsi que 8 éditeurs.

Pour la première fois, un espace dédié aux rencontres BtoB, organisé par le commissariat du SIEL, permettra à tous ces professionnels de développer et de renforcer leurs liens. En plus de 45 ateliers numériques, proclamation de 3 prix littéraires, 20 tables rondes et 19 rencontres-signatures avec les auteurs, la participation française promet une programmation artistique "hors les murs", conçue par l'Institut français du Maroc et comportant deux concerts, cinq projections sous le thème de la littérature et des tournées d'auteurs dans l'ensemble du Royaume.