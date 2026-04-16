Afrique: Le Togo s'attaque à la projection Mercator, représentation du monde qui rapetisse le continent

Le Togo va solliciter les membres des Nations unies (ONU) pour changer les cartes du monde et en adopter une qui représente de manière plus fidèle la taille des continents, et notamment l'Afrique. Un projet dans les cartons pour la prochaine assemblée générale en septembre 2026.

Dans le viseur du Togo : la projection Mercator. Celle-ci est utilisée dans l'immense majorité des planisphères mais déforme de nombreux pays au profit de ceux du nord, en les faisant apparaître plus grands qu'ils ne le sont réellement. Cette représentation est ancienne - presque 500 ans aujourd'hui - mais elle est tenace.

Du nom de son créateur flamand, la projection Mercator est parfaite pour les marins et les navigateurs. Mais quand il s'agit de représenter la superficie des territoires, elle présente un défaut. Plus les terres représentées sont rapprochées des pôles, plus elles apparaissent grandes. Ainsi, le Groenland y figure aussi étendu que l'Afrique, alors qu'il est en réalité 14 fois plus petit. Les États riches du nord de la planète profitent également de cette représentation dopée.

Remplacer la projection Mercator par la projection Equal Earth

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C'est pour mettre fin à son utilisation par les gouvernements et les organisations internationales que l'Union africaine a chargé le Togo de mener une campagne, afin de « corriger la carte ». L'idée est d'aboutir à une résolution des Nations unies en ce sens, pour tendre vers l'utilisation de la projection Equal Earth (« Terre équitable »). Cette carte n'est pas rectangulaire comme une Mercator, mais arrondie au niveau des pôles, ce qui épouse la forme ronde de la Terre. Surtout, elle représente fidèlement la véritable taille des pays.

Ce projet de résolution est en cours de préparation, avec un vote probable lors de la prochaine assemblée générale des Nations unies en septembre 2026. Un vote qui, selon le ministre togolais des Affaires étrangères, permettra de « révéler la véritable nature des pays ».