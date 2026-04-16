Afrique: Le Gabon salue les initiatives Royales en faveur de l'émergence du continent africain

La ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargée de l'Intégration et de la Diaspora de la République Gabonaise, Marie Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, a exprimé, mardi à Rabat, le plein soutien de son pays et salué les initiatives lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'émergence et le développement du continent africain.

Lors d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, la cheffe de la diplomatie gabonaise a, à cet égard, salué, la dynamique enclenchée dans le cadre du Processus des Etats africains atlantiques (PEAA) et l'Initiative Royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique.

Mme Tassyla-Ye-Doumbeneny a salué le Leadership et la contribution louable de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux efforts de la Communauté internationale pour la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.

Dans ce cadre, elle a exprimé l'engagement de son pays à consolider davantage la coopération avec le Royaume du Maroc dans les différents domaines de coopération.

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Les deux ministres ont, en outre, salué la dynamique enclenchée dans le cadre du Processus des États africains atlantiques pour faire de l'espace africain atlantique, un cadre géostratégique qui recèle d'importantes opportunités de synergie dans les domaines stratégiques tels que l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, l'interconnexion logistique, la mutualisation des ressources, l'échange d'expériences et peut, à cet égard, constituer une zone de co-émergence et de stabilité.

Ils ont également salué l'Initiative de Sa Majesté le Roi visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique et souligné l'importance stratégique de cette Initiative qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Maroc avec les pays africains frères.