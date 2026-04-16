Tunisie: Emploi - Le nouveau référentiel des métiers et des compétences officiellement lancé

Le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle a annoncé le lancement, à partir d'aujourd'hui mercredi, le référentiel tunisien des métiers et des compétences en vue de répondre aux exigences du marché de l'emploi et réduire les taux de chômage.

Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaoued a souligné en marge d'une manifestation, organisée par l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (ANETI) que le référentiel tunisien des métiers et des compétences constitue un outil stratégique important pour identifier les métiers et les compétences requises et actualiser les programmes d'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle à même de les adapter aux besoins du marché de l'emploi.

« Ce référentiel revêt une grande importance dans la mesure ou il favorise le réseautage entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres de formation professionnelle et les entreprises économiques et fournit des données unifiée facilitant l'accès à l'emploi et la continuité des contrats de travail », a indiqué le ministre de l'emploi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce référentiel comprend un ensemble de fiches de description de poste qui définissent chaque métier et qualifications requises. Il couvre 15 secteurs généraux, 15 secteurs professionnels, 530 fiches de description de poste et 20 mille compétences professionnelles.

Chaoued a précisé que ce référentiel permettra de promouvoir l'employabilité des jeunes à l'étranger, en assurant l'équivalence entre le diplôme national et le diplôme étranger notamment, à travers le renforcement des partenariats avec les programmes d'emploi à l'échelle internationale.

De son côté, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le Travail indépendant Hatem Dahman, a relevé que les demandeurs d'emploi ou les chefs d'entreprise peuvent accéder à ce référentiel sur le site officiel de l'agence via le lien httpss://rtmc.emploi.nat.tn/

Il a ajouté que ce référentiel permettra aux entreprises économiques d'identifier leurs besoins avec précision et d'attirer les compétences aptes à renforcer la rentabilité économique.

A noter que l'Agence nationale pour l'emploi et le travail a entamé, depuis 2023, l'élaboration de ce référentiel selon une approche participative globale réunissant divers intervenants dans les secteurs public et privé, des acteurs économiques et sociaux, des institutions, des experts, des professionnels et des fédérations sectorielles.

Emploi : le nouveau référentiel des métiers et des compétences officiellement lancé

Le référentiel tunisien des métiers et des compétences a été soumis à tous les ministères et organisations professionnelles pour avis et un nombre d'ateliers ont été organisés pour approuver son contenu.

Une application numérique a également été intégrée dans le système informatique de l'ANETI pour assurer le suivi des mutations économiques et interagir avec les exigences du marché de l'emploi.