Sénégal: Validation d'une étude sur les Zones d'Énergie Verte

L'Assemblée nationale a organisé, ce mercredi 15 avril 2026, un atelier de présentation et de validation de l'étude sur les Zones d'énergie verte (ZEV), dans le cadre du projet Readiness « Parlementaires pour la finance climat », sous l'impulsion du Parlement du Climat présidé par l'honorable député et vice-président Samba Dang.

Tenue en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), le Fonds vert pour le climat (FVC) et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), cette initiative s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2050, qui fait de la souveraineté énergétique une priorité nationale.

L'objectif de l'atelier était de partager avec les parties prenantes les résultats de l'étude, notamment l'identification des potentialités et l'évaluation de la faisabilité technique des Zones d'énergie verte au Sénégal.

Les échanges ont également porté sur la mobilisation des financements verts, la transition énergétique et le développement industriel durable, donnant lieu à des recommandations visant à renforcer la compétitivité et la résilience du secteur industriel.