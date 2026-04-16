Algérie: Le Pape Léon XIV exprime sa profonde gratitude au président de la République

15 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Pape Léon XIV a exprimé, mercredi, sa profonde gratitude au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'au peuple algérien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés lors de sa visite en Algérie, et ce, dans un message adressé à M. le président de la République, dont voici le texte :

"Au moment de quitter la République algérienne démocratique et populaire, j'exprime ma profonde gratitude à Votre Excellence, ainsi qu'au peuple algérien, si cher à mon coeur, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qu'ils m'ont témoignés lors de ma visite. Avec l'assurance de mes prières, j'invoque sur la nation la bénédiction divine de paix et de joie".

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