Algérie: Un événement marquant dans la consécration des valeurs de paix, de dialogue et de coexistence à travers le monde

ALGER — La visite officielle effectuée par le Pape Léon XIV en Algérie, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, constitue un événement marquant dans la consolidation de la place de l'Algérie en tant que terre de diffusion des valeurs humaines de paix, de dialogue et de coexistence à travers le monde.

Tout au long de cette visite, l'Algérie a retenu l'attention des peuples du monde épris de paix et de stabilité et aspirant à la consécration des valeurs de coexistence et de dialogue, face aux tensions croissantes et aux défis auxquels l'humanité tout entière est actuellement confrontée, et qui imposent de conjuguer les efforts, d'unifier les visions et de faire prévaloir la voix de la raison et de la sagesse.

La visite du Pape Léon XIV entamée par un message de paix, "As-salamu alaykum" (Que la paix soit avec vous), a mis en avant le rôle de l'Algérie dans la diffusion des valeurs de paix, de solidarité et de coexistence, ainsi que son soutien aux opprimés à travers le monde.

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Cette visite, riche en significations profondes, a consacré la solidité des liens d'amitié et le respect mutuel entre l'Algérie et la Cité du Vatican, ancrés depuis plus de cinq décennies et fondés sur un engagement commun en faveur du dialogue entre les peuples et des causes justes dans le monde. Elle a également mis en lumière la position stratégique de l'Algérie en tant que trait d'union entre la Méditerranée et le continent africain, et carrefour des cultures et des religions musulmane et chrétienne.

Dans ce contexte, le président de la République a affirmé, dans une allocution prononcée au Centre culturel de Djamaâ El-Djazaïr, lundi au premier jour de cette visite, la disponibilité totale et inébranlable de l'Algérie à poursuivre sa coopération étroite avec la Cité du Vatican, afin qu'ensemble, "nous fassions prévaloir l'esprit de compréhension mutuelle sur la division, le dialogue sur la confrontation, et la coexistence et la coopération sur l'hostilité et la discorde".

Le président de la République a souligné que Sa Sainteté le Pape est "le plus digne porteur du flambeau des valeurs humaines et spirituelles rassembleuses", ajoutant que "l'Algérie mesure pleinement le sens profond et la portée durable de ces valeurs authentiques, qui constituent l'âme même de son identité nationale. Elle reste résolument engagée à les soutenir et à les promouvoir".

De son côté, le souverain pontife a affirmé que "le peuple algérien n'a jamais cédé aux épreuves, car étant profondément enraciné dans les valeurs de solidarité, d'acceptation de l'autre et d'esprit collectif", relevant que "l'expérience acquise par l'Algérie l'a dotée d'une vision profonde et perspicace des équilibres mondiaux, la rendant solidaire avec les souffrances de nombreux pays, et lui permettant de "contribuer à la réalisation de davantage de justice entre les peuples et d'être un acteur essentiel du cours de l'histoire".

Le programme de cette journée a été marqué par d'autres haltes. L'hôte de l'Algérie s'est ainsi rendu d'abord au Monument des martyrs, où il a observé une minute de silence et déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des martyrs de la glorieuse Révolution nationale.

Dans une allocution prononcée à l'esplanade de Riad El Feth devant les délégations présentes pour l'accueillir, le souverain pontife a déclaré que "l'Algérie, forte de ses racines et de l'espoir de sa jeunesse, est capable de poursuivre sa contribution à la consécration de la stabilité et du dialogue au sein de la communauté internationale et sur les deux rives de la Méditerranée", la qualifiant de "carrefour des cultures et des religions".

Par la suite, le président de la République a accueilli le souverain pontife au siège de la Présidence de la République, avant que les deux parties ne s'entretiennent en tête-à-tête, et s'échangent des cadeaux symboliques. Le Pape Léon XIV s'est également rendu aux différentes structures de Djamaâ El-Djazaïr, où il a marqué une halte au niveau de la salle de prière et fait le tour des différentes annexes religieuses et culturelles de cet édifice civilisationnel avant de signer le livre d'or de ce prestigieux édifice religieux.

La visite du souverain pontife a aussi inclus la basilique Notre-Dame d'Afrique, sur les hauteurs d'Alger, où il a présidé une cérémonie religieuse. Au deuxième jour de sa visite, Sa Sainteté s'est rendu mardi à Annaba où il a visité le site archéologique d'Hippone abritant l'historique Basilique de la paix. Il y a déposé une gerbe de fleurs et planté un rameau d'olivier, issu de l'arbre de Saint Augustin, comme symbole de paix universelle.

Le Pape Léon XIV s'est ensuite rendu à la maison d'accueil pour personnes âgées à la Basilique de Saint-Augustin, où il a exprimé sa joie d'être en ce lieu, "symbole de l'amour, de la solidarité et de la fraternité", soulignant que sa présence en ce même lieu "incarne les valeurs d'espérance, malgré les guerres et les injustices que connaît le monde".