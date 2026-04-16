Cameroun: Le Pape Léon XIV s'impose comme médiateur potentiel dans la crise anglophone

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Un conflit de neuf ans, une visite qui fait taire les armes

Plus de 6 000 morts et 600 000 déplacés : la crise anglophone au Cameroun dure depuis 2017 sans solution politique en vue. Le 16 avril 2026, le pape Léon XIV pose le pied à Bamenda, épicentre du conflit, pour une rencontre pour la paix inédite à l'échelle du Saint-Siège. Un signal diplomatique que l'Église catholique ne peut plus ignorer.

Contexte : Qui, quoi, quand

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Le pape Léon XIV est arrivé mercredi 15 avril 2026 à Yaoundé, capitale du Cameroun, dans le cadre de la deuxième étape de son voyage apostolique de onze jours en Afrique. Premier pape américain de l'histoire, il s'est entretenu avec le président Paul Biya, 93 ans, au pouvoir depuis 1982, dont la réélection contestée pour un huitième mandat a alimenté une crise de légitimité profonde.

La crise anglophone a éclaté en 2016 lorsque la minorité anglophone du Cameroun a revendiqué davantage d'autonomie, demande rejetée par Biya. La situation s'est dégradée, provoquant morts et déplacements, avant qu'une « déclaration d'indépendance » soit proclamée en octobre 2017 dans un territoire baptisé Ambazonie.

Le jeudi 16 avril, Léon XIV effectue une visite en zone de conflit à haute sécurité à Bamenda, où il prononce un discours et célèbre une messe. Dans ce cadre, le Pape a offert la "collaboration continue" de l'Église formule interprétée par de nombreux observateurs comme un signal d'ouverture à un rôle de médiation vaticane formelle.

Pourquoi le Vatican s'engage maintenant

La démarche de Léon XIV s'inscrit dans une logique de soft power pontifical que Rome cultive depuis des décennies, mais que ce pape porte avec une urgence renouvelée. La médiation du Saint-Siège avait déjà été sollicitée au plus fort de la crise anglophone. Cette fois, c'est le pape lui-même qui se rend dans la zone de tension, court-circuitant les intermédiaires habituels.

Le Saint-Siège est perçu comme un médiateur crédible au Cameroun, où l'Église catholique gère un vaste réseau d'hôpitaux, d'écoles et d'associations caritatives. Cette présence institutionnelle lui confère une légitimité que ni l'Union africaine ni les Nations unies n'ont su mobiliser efficacement dans ce conflit.

Le choix du message est aussi stratégique. Léon XIV a déclaré devant les autorités camerounaises que la paix « ne peut pas être décrétée : elle doit être embrassée et vécue ». Une formulation qui engage autant le gouvernement de Yaoundé que les groupes séparatistes, sans désigner de coupable.

Les mécanismes d'une médiation pontificale

Le Vatican opère selon un modèle de médiation bien rodé : présence symbolique d'abord, ouverture de canaux discrets ensuite. La visite à Bamenda suit ce schéma.

L'Unity Alliance, coalition regroupant plusieurs factions séparatistes anglophones, a annoncé une cessation temporaire des hostilités avant l'arrivée du Pape, marquant un moment rare de désescalade dans un conflit qui ravage les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis près d'une décennie.

La réunion de paix à Bamenda a réuni une famille déplacée, le chef traditionnel du peuple Mankon, une religieuse catholique, un imam et d'autres responsables religieux architecture délibérément inclusive, pensée pour ne pas apparaître comme un soutien à l'un ou l'autre camp.

Les évêques des régions touchées, notamment à Bamenda, ont multiplié les appels au dialogue et à la protection des civils. L'épiscopat local sert ainsi de relais entre Rome et les communautés, renforçant la chaîne de confiance nécessaire à toute négociation.

Une paix qui se construit ou se perd à Bamenda

Le pape Léon XIV a posé un jalon diplomatique à Bamenda. La "collaboration continue" qu'il a offerte au nom de l'Église n'est pas encore une médiation officielle mais elle en dessine clairement les contours. La vraie question reste entière : Yaoundé et les séparatistes anglophones sont-ils prêts à transformer ce moment de trêve symbolique en négociation politique réelle ? L'histoire du Cameroun pourrait s'écrire différemment si la réponse est oui.